De estrella a espectador: el fracaso de Mbappé en Madrid mientras el PSG brilla

Kylian Mbappé dejó el PSG en busca de gloria en Madrid, pero dos años después, el club parisino sigue conquistando Europa sin él

La maldición de Mbappé sigue vigente | Claro Sports

Kylian Mbappé dejó el PSG en 2024 con la esperanza de ganar la Champions League con el Real Madrid, pero su historia ha tomado un giro inesperado. Dos años después, el club que dejó atrás se ha consagrado campeón europeo y vuelve a una final, mientras él sigue sin lograr la gloria en Madrid.

El PSG ha sido el verdadero protagonista en Europa desde su salida. En la temporada 2024-2025, se coronó campeón de la Champions League, derrotando al Inter de Milán en una final aplastante. Y este año, 2026, el equipo ha vuelto a la final, tras dejar fuera al Bayern Munich en semifinales. En contraste, el Real Madrid, donde Mbappé busca su lugar, ha vivido dos años de frustraciones en el torneo europeo.

A pesar de sus esfuerzos, el Real Madrid no ha logrado el ansiado título. En los dos últimos años, el equipo blanco fue eliminado en los cuartos de final de la Champions League. El Madrid sigue buscando su decimosexto título, mientras el PSG se reafirma como el nuevo gigante europeo, sin la necesidad de Mbappé.

El delantero francés, por su parte, ha enfrentado una creciente presión en Madrid. A pesar de ser una de las estrellas del club, su rendimiento no ha sido suficiente para evitar las críticas. La salida prematura de su equipo de la Champions ha generado frustración, y los aficionados se preguntan si su fichaje fue la decisión correcta.

Las críticas hacia Mbappé se intensificaron tras su última lesión. Aunque estaba en proceso de recuperación, el futbolista fue fotografiado disfrutando de vacaciones en París y Cerdeña, lo que generó malestar entre los aficionados del Madrid. Muchos cuestionaron su compromiso, especialmente cuando el equipo luchaba por avanzar en la Liga y la Champions.

El entorno de Mbappé defendió su actitud, asegurando que su recuperación estaba estrictamente supervisada por el club. Sin embargo, las imágenes del delantero disfrutando de su tiempo libre en lugar de concentrarse en su recuperación no pasaron desapercibidas. La afición del Madrid comenzó a sentir que su estrella no estaba entregando lo que se esperaba de él.

A pesar de estas críticas, Mbappé sigue trabajando para estar listo para el Clásico contra el Barcelona. Sin embargo, la tensión sigue aumentando. Las comparaciones con el PSG, que sigue creciendo sin él, no hacen más que agravar la situación. Mientras el equipo de Luis Enrique continúa dominando en Europa, él se enfrenta a un Madrid que no termina de encontrar el rumbo.

La maldición de Mbappé parece real. El delantero soñaba con un futuro brillante en el Madrid, pero en lugar de eso, se encuentra atrapado en una paradoja: mientras él busca la gloria en España, su antiguo club, el PSG, sigue alcanzando alturas que él no pudo llevarlo a alcanzar.

La historia de Mbappé con el Madrid, hasta ahora, ha sido una de expectativas frustradas. El PSG, sin él, ha alcanzado lo que él esperaba lograr: la Champions League. Y mientras tanto, el Madrid sigue esperando a que su inversión en el francés dé sus frutos. El 30 de mayo, cuando el PSG juegue la final de la Champions contra el Arsenal, muchos pensarán en lo que pudo haber sido para Mbappé si hubiese permanecido en París.

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