Luis Enrique apunta al bicampeonato en la Champions League y lanza duro mensaje a sus críticos

El estratega también reconoció que la temporada ha tenido dificultades desde el inicio, pero remarcó que el grupo respondió pese a los obstáculos

Luis Enrique durante el partido ante el Bayern | REUTERS/Angelika Warmuth

Luis Enrique no escondió la ambición del PSG después de alcanzar por segundo año consecutivo la final de la Champions League. El técnico asturiano habló tras el empate en Múnich ante el Bayern y destacó que su equipo volvió a competir en un escenario de máxima exigencia, con la posibilidad de pelear por otra Orejona.

El entrenador explicó que la temporada ha tenido dificultades desde el inicio, pero remarcó que el grupo respondió pese a los obstáculos: “Este año ha sido muy particular. Tuvimos el peor sorteo, los rivales, todo al revés… Siempre nos ha faltado algún jugador respecto al equipo que ganó la Champions del año pasado. Y hemos competido de la misma manera”, declaró al ser preguntado sobre la temporada que está firmando el PSG.

El español también fue cuestionado sobre si este PSG tiene un nivel más competitivo que el de la campaña anterior, a lo que respondió con énfasis en la madurez del plantel: “Hemos mostrado un nivel de madurez hoy espectacular. Hemos sabido atacar y defender. Podéis apreciar la mentalidad que tenemos. Como entrenador, es un placer ver este tipo de rendimiento. Cuando ves lo que nuestros aficionados nos dan, es increíble. Será difícil ganar la segunda Champions seguida, pero tenemos la ambición de hacerlo y queremos la segunda Champions”.

Ya en rueda de prensa, Luis Enrique profundizó en lo que significó sellar el pase ante un rival que exigió al PSG durante varios tramos del encuentro: “Es un momento para disfrutar. Ha sido un partido increíble. Empezamos el partido bien con un gol. Tuvimos más tranquilidad. El Bayern atacó continuamente. No estamos acostumbrados a defender tanto tiempo. Pero mostramos el tipo de equipo que somos. Es increíble. Estamos en la segunda final seguida de la Champions. Eso representa el nivel que tiene este equipo y los jugadores. Estamos muy contentos”.

El técnico también reconoció el nivel del Bayern, al que colocó entre los rivales más complejos que ha enfrentado en los últimos años: “Es difícil. Estos tres últimos años es el mejor equipo contra el que he jugado. Tienen muchos jugadores de calidad y tienen una manera de jugar muy clara. Lo que mostramos es el tipo de equipo que somos. Os recuerdo que no hemos todavía repetido el equipo que ganó la Champions. No hemos podido tener el mismo equipo”.

Para Luis Enrique, la fortaleza mental fue una de las claves para sostener la eliminatoria y responder en un partido con presión constante: “Mostramos durante los últimos años que estábamos preparados para competir en cualquier tipo de partido. Estar nervioso no es lo mejor. Es imposible tener a un jugador que no esté al 100 %. Lo que vimos durante todo el partido fue muy bueno. Es un placer tener a jugadores con este tipo de mentalidad”.

Luis Enrique recuerda las críticas que recibió tras la primera fase

El entrenador cerró con una defensa clara del nivel de su equipo, recordando lo que dijo al terminar la fase de grupos: “¿Os acordáis lo que os dije cuando terminó la fase de grupos? ¿No os acordáis? Dije que no veía a ningún equipo mejor que el mío. Todo el mundo me criticó. Todo el mundo decía que el PSG no sé qué… No me equivoqué. Para mí, Bayern está a nuestro nivel. El Arsenal es uno de los mejores equipos de la temporada. Lo que ha hecho durante toda la temporada es increíble. Y pueden ganar todavía la Premier.” Además, al comparar esta plantilla con la anterior, añadió: “Es difícil afirmar eso. Esto es una cuestión para los periodistas, para vosotros, que pensáis siempre en esto. Lo que puedo decir es que este es un equipo fiable y que lucha todo el rato. Podemos ser mejores o peores, pero hoy hemos mostrado que si hay que defender en bloque bajo durante varios tramos, podemos hacerlo. Es algo que no nos gusta, pero podemos hacerlo. Esto muestra la capacidad que tenemos para preparar los desafíos”.

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