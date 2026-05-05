Final Champions League 2026: el Estadio Puskas de Budapest, listo para el partido más esperado en el mundo

Arsenal espera rival para disputar el título en Budapest con horario confirmado

Calendario completo de la UEFA Champions Legue | Reuters

La final de la UEFA Champions League 2026 ya tiene a su primer contendiente definido. El Arsenal es el primer equipo clasificado al partido decisivo, mientras espera al ganador de la serie entre Paris Saint-Germain y Bayern Munich.

El encuentro también cuenta con sede confirmada y un horario distinto al habitual. La UEFA determinó ajustes en la planificación del evento con el objetivo de mejorar la organización para los asistentes y las transmisiones internacionales. Con estos elementos, el torneo de clubes más seguido del mundo se acerca a su desenlace, en un escenario que tendrá protagonismo por primera vez en esta instancia.

¿Dónde se juega la final de la Champions y por qué el estadio tiene un significado especial?

La final se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Será la primera ocasión en la que este recinto reciba el partido por el título de la Champions League, lo que representa un paso importante para el país dentro del calendario del fútbol europeo.

El estadio fue inaugurado en 2019 sobre el sitio donde se encontraba el antiguo Ferenc Puskás Stadion. Mantiene elementos de la estructura original y combina técnicas modernas en su construcción. Tiene capacidad para más de 67 mil espectadores y ha sido sede de eventos como la final de la Europa League 2023 y partidos de la Eurocopa 2020.

El inmueble lleva el nombre de Ferenc Puskás, exjugador húngaro que ganó tres Copas de Europa con el Real Madrid. La designación de este estadio para la final representa la llegada del torneo a una nueva sede en su historia reciente.

¿Cuándo es la gran final de la Champions League 2026? Fecha y horario confirmados

El partido se jugará el sábado 30 de mayo de 2026. La UEFA confirmó que el inicio será a las 18:00 horas de Europa Central, mientas que en México será a las 10:00 horas, tiempo de la CDMX.

El horario es más temprano en comparación con otras finales recientes. Esta decisión busca facilitar la logística del evento y mejorar la experiencia tanto en el estadio como en la audiencia global.

¿Qué equipos jugarán la final del torneo de clubes más prestigioso del mundo?

El Arsenal aseguró su lugar en la final tras superar las fases eliminatorias. El club inglés llegó a esta instancia tras vencer al Atlético de Madrid en el partido de vuelta por 1-0, dejando un marcador global de 2-1. Esta es la primera vez que los Gunners llega a la pelea por el título en 20 años.

Su rival saldrá del enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Bayern Munich. Ambos equipos cuentan con experiencia en instancias finales del torneo y definirán al segundo participante del partido por el título. El ganador de la final obtendrá también el derecho de disputar la Supercopa de la UEFA 2026 y asegurará su lugar en la siguiente edición del torneo.

¿Dónde ver en vivo la final de Champions y quién transmite por TV y online?

La transmisión del partido estará disponible en México por TNT y HBO Max, donde se podrá seguir todos los detalles de la transmisión desde el inicio hasta el final del partido. En Colombia se podrá seguir la final en la señal de ESPN. Mientras que en Centroamérica será por ESPN.

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