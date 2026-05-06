Bayern asume el golpe tras caer ante el PSG: “Nos faltó la mentalidad asesina”

Kompany, Neuer y Tah lamentaron la eliminación del Bayern ante PSG en semifinales de la Champions League, criticaron la falta de contundencia y el arbitraje

Bayern explota tras caer ante PSG. Reuters

El Bayern Munich se quedó a las puertas de una nueva final de la UEFA Champions League 2026 tras igualar 1-1 ante el PSG en el Allianz Arena y despedirse de la competición con un global de 6-5. Después del partido, Vincent Kompany, Manuel Neuer y Jonathan Tah reconocieron la superioridad del conjunto parisino en momentos clave de la eliminatoria, aunque coincidieron en que el equipo alemán estuvo cerca de competir hasta el final.

El técnico del Bayern, Vincent Kompany, aseguró que la eliminación fue dolorosa, pero dejó claro que no piensa quedarse mucho tiempo lamentando la derrota. “Naturalmente es amargo; los dos partidos fueron apretados y jugamos ante un gran rival”, declaró el estratega belga en entrevista para DAZN, quien destacó que la serie se definió por pequeños detalles y por la calidad individual de ambos equipos.

Kompany promete volver a intentarlo

Kompany insistió en que el Bayern mostró personalidad durante la eliminatoria, aunque reconoció que el PSG supo aprovechar mejor sus oportunidades. “Los dos partidos los definieron detalles con una gran calidad de ambos equipos. Lo intentamos todo. Felicitaciones al PSG. Volveremos a intentarlo”, afirmó el entrenador bávaro tras la eliminación en semifinales.

El técnico también dejó una reflexión sobre la capacidad de reacción del club alemán después del golpe europeo. “No tengo la capacidad de estar decepcionado mucho tiempo”, aseguró. “Sé que algunos jugadores tendrán días difíciles, pero para mí todo habrá quedado atrás. Solo me da más motivación”, añadió Kompany, enviando un mensaje de fortaleza de cara al futuro.

Neuer lamenta la falta de contundencia

Por su parte, Manuel Neuer reconoció que al Bayern le faltó contundencia ofensiva para competir contra el PSG. El histórico guardameta alemán señaló que el equipo generó ocasiones, pero no tuvo la agresividad necesaria para marcar diferencias.

“Hoy no tuvimos grandes ocasiones, pero aun así creamos lo suficiente para marcar. Nos faltó la mentalidad asesina que tuvo el PSG para anotar los goles”, declaró Neuer, quien lamentó que el equipo no lograra aprovechar el apoyo de su afición en el Allianz Arena.

El arquero también consideró que el Bayern dejó escapar momentos importantes durante la serie. “Estuvimos cerca de la final, pero no pudimos dar el siguiente paso. Nuestro gol llegó demasiado tarde. Perdimos momentos clave hoy. Los aficionados estuvieron ahí, nosotros estuvimos ahí, pero simplemente no creamos suficientes grandes ocasiones en su área”, sentenció.

Tah explota contra el arbitraje y la regla de la mano

Jonathan Tah también habló tras la eliminación y reconoció que el PSG fue superior en varios pasajes de la eliminatoria. “Creo que ellos han sido mejores. Tenemos que aceptar que han ganado. Lo han merecido, pero creo que hemos estado muy cerca”, comentó el defensor alemán.

Tah aseguró que el Bayern nunca perdió la sensación de poder remontar, aunque lamentó el inicio complicado de la serie. “Desde la ida concedimos pronto el primero. Fue una situación difícil, pero después nos repusimos. Ellos defendieron bien y no tuvimos suficientes ocasiones”, explicó.

Sin embargo, el central bávaro también mostró molestia por algunas decisiones arbitrales, especialmente por una jugada de mano que reclamó durante el encuentro. “Para ser honesto, esa cartulina amarilla no la entiendo. Hay que demostrar emociones. Y alguien me tendrá que explicar esa mano, cómo funciona esa regla. Es una mano muy clara, abierta y muy arriba. No entiendo la regla”, lanzó visiblemente frustrado.

Ahora, el PSG avanzó a la gran final de la Champions League 2026, donde enfrentará al Arsenal en busca de otro título continental, mientras que el Bayern deberá enfocarse en cerrar la temporada y reconstruirse tras una eliminación que dejó sensaciones de frustración y cuentas pendientes en Alemania.

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