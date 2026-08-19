La inesperada combinación que puede meter a Pachuca en la Concachampions 2027

Pachuca ya está fuera de la Leagues Cup, pero todavía puede recibir un boleto a la Concachampions 2027 gracias al desempeño de otros clubes mexicanos

Pachuca todavía puede ir a Concachampions 2027. Imago 7

Pachuca todavía tiene una vía indirecta para clasificarse a la Concacaf Champions Cup 2027. La Leagues Cup entrega tres boletos al campeón, subcampeón y tercer lugar, y como América, Toluca y Cruz Azul ya tienen asegurada su presencia en la próxima Concachampions, una nueva plaza obtenida por alguno de ellos podría transferirse al siguiente equipo elegible. En ese escenario, los Tuzos aparecen con posibilidades de beneficiarse.

El panorama dependerá de lo que ocurra en la fase final de la Leagues Cup 2026. América y Toluca siguen con vida en cuartos de final, mientras Pachuca necesita que alguno de los clubes mexicanos ya clasificados obtenga uno de los tres lugares que entrega el torneo. Si ese boleto se libera, el conjunto hidalguense podría recibirlo por la vía del ranking de elegibilidad de la Liga MX. LEE LA NOTA COMPLETA

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