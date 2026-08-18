Cartaginés vs Verdes, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 3, goles y resultado en directo

Sigue en vivo por streaming las acciones del partido

Cartaginés 0-0 Verdes | Primer tiempo.

Nuestra 🏠 está lista para recibirlos esta noche en el juego ante Verdes FC 💙🫶🏼 pic.twitter.com/m6IB7sMfGR — C.S. Cartaginés (@Cartagines) August 18, 2026

Les damos la bienvenida a la transmisión por streaming del partido entre Cartaginés y Verdes, válido por una nueva jornada del Grupo D de la Copa Centroamericana 2026. El elenco de Costa Rica llega a este cotejo luego de obtener un duro empate ante Motagua, mientras que los Verdes llegan tras consumar su tercera caída en fila, ante FAS y por ende sin chances de clasificación.

Cartaginés llega invicto en la competencia y con buenos antecedentes jugando ante su afición. El conjunto costarricense ha evitado la derrota en seis de sus ocho encuentros como local en la historia de la Copa Centroamericana, con cuatro victorias y dos empates, además de ganar tres de los últimos cuatro.

Por su parte, Verdes llega con la necesidad de conseguir sus primeros puntos en la Copa Centroamericana 2026 después de un comienzo muy complicado. El representante de Belice viene de sufrir una goleada 5-0 frente a Motagua y deberá mejorar considerablemente para cambiar su historia en Costa Rica.

¿A qué hora juega Cartaginés vs Verdes y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 18 de agosto?

El encuentro entre Cartaginés y Verdes se disputará el martes 18 de agosto a las 19:00 horas en el estadio José Rafael “Fello” Meza. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Belice. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Cartaginés vs Verdes, al momento: así salen al partido de hoy

Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Diego Mesén, Luis Olivas, José Quirós; Manuel Morán, Luis Flores, Andrey Mora, Juan Carlos Gaete; José González y Alonso Hernández. DT: Amarini Villatoro.

Verdes: Woodrow West; Jhon Vergara, Iván Morán, Christian Ramírez, Nahjib Guerra; Darrel Myvett, Freybin Pagoada; Facundo Silvestre, Jordy Polanco, Krisean López; y Mika. DT: Rafa Berges.

Últimos resultados y antecedentes del Cartaginés vs Verdes

Cartaginés y Verdes se enfrentaron en una sola oportunidad a lo largo de su historia. Este fue el resultado:

20 de agosto de 2025 | Cartaginés 8-1 Verdes | Copa Centroamericana 2025

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Cartaginés vs Verde

Ninguno de los dos clubes ha ganado alguna vez el torneo de la Copa Centroamericana 2026.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

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