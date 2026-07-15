¡Castigo histórico! Nahuel Guzmán recibe sanción sin precedentes en Concachampions

No es la primera vez que el portero argentino de los Tigres recibe una gran cantidad de partidos de suspensión

Nahuel recibió una gran cantidad de partidos de suspensión. | Imago7.

Nahuel Guzmán coleccionó otra sanción histórica como jugador de Tigres, la primera fue en la Liga MX con 11 partidos de suspensión en el Clausura 2024 por el uso de un láser desde las gradas, en el 2026 la Concacaf le acomodó una sanción que lo marginará prácticamente de volver a jugar el torneo en el 2027.

De acuerdo con el sitio oficial de la Concacaf, el arquero argentino de Tigres será duramente suspendido, al recibir siete partidos de sanción tras la final que perdieron los felinos en tanda de penales frente al Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

“Nahuel Guzmán fue castigado con siete partidos por utilizar lenguaje abusivo contra los oficiales del partido y por su participación en el altercado colectivo ocurrido al término del encuentro, antes del inicio de la ceremonia de premiación”, informó el Comité Disciplinario de Concacaf en el sitio oficial.

Otros jugadores que fueron sancionados tras la final de la Concachampions en el estadio de Toluca fueron el delantero galo André-Pierre Gignac y el defensor Antonio Briseño, quienes fueron suspendidos por tres partidos por participar en el altercado ocurrido al término del partido que definió al campeón.

Tigres es uno de los seis jugadores mexicanos confirmados para participar en la edición 2027 de la Concachampions, junto a: Cruz Azul, Toluca, Chivas, América y Pumas.

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