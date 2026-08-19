Real Estelí vs Herediano, en vivo la Copa Centroamericana 2026: Arranca el partido en el Estadio Independencia

Sigue en vivo las acciones más destacadas del partido.

Les damos la bienvenida a la transmisión por streaming del partido entre Real Estelí vs Herediano, válido por una nueva jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana 2026. El elenco de Costa Rica llega a este cotejo luego de obtener un duro empate ante Motagua, mientras que los Verdes llegan tras consumar su tercera caída en fila, ante FAS y por ende sin chances de clasificación.

Real Estelí atraviesa un gran momento en la Copa Centroamericana y llega como líder del Grupo B, después de conseguir dos victorias en sus primeras presentaciones. El conjunto nicaragüense viene de superar 3-1 a Alianza de El Salvador y alcanzó los seis puntos, un escenario que le permite afrontar este compromiso en casa con la posibilidad de dar un paso enorme hacia los cuartos de final.

Herediano, en cambio, llega a Nicaragua obligado a reaccionar en medio de un presente muy complicado. El conjunto costarricense suma apenas un punto en el Grupo B y atraviesa una racha de cinco partidos sin ganar entre el campeonato local y la Copa Centroamericana, situación que ya provocó la salida de José Giacone y un nuevo interinato de Jafet Soto.

Más información: Tabla de posiciones Copa Centroamericana 2026: resultados y grupos actualizados Min 9 | Real Estelí 0-0 Herediano | El equipo nicaragüense ya se adueñó de la pelota. Lo mismo está intentado por la banda derecha que por la izquierda. Quieren tomar la delantera lo antes posible. Min 4 | Real Estelí 0-0 Herediano | Real Estelí de inmediato quiere hacerse de la posesión del balón y se para en la cancha con una línea de cuatro defensas, cuatro volantes y dos delanteros, mientras que el Herediano lo hace con un 4-3-1-2 con el que busca superar a los locales.

¡¡¡ARRAAAAANCA EL PARTIDO!!!

Min 1 | Real Estelí 0-0 Herediano | El balón ya está corriendo en la cancha del Estadio Independencia. Real Estelí quiere quedarse con los tres puntos en casa ante un Herediano que se juega su última carta para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Se viene el partido en el Estadio Independencia

Todo está listo en la cancha del Estadio Independencia para que se escuche el silbatazo inicial, en este encuentro correspondiente a la jornada 4 del Grupo B, el cual es liderado por el conjunto nicaragüense con 6 puntos, mientras que los costarricenses están obligados al triunfo para no quedar eliminados al tener una sola unidad.

¡YA CALIENTA EL TEAM! ❤️💛 pic.twitter.com/URfygObax7 — Club Sport Herediano (@csherediano1921) August 19, 2026

¿A qué hora juega Real Estelí vs Herediano, y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 18 de agosto?

El encuentro entre Real Estelí vs Herediano se disputará el martes 18 de agosto a las 21:00 horas en el estadio Independencia. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Nicaragua y Costa Rica. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Real Estelí vs Herediano, al momento: así salen al partido de hoy

Real Estelí: John Faust; Jaab Gutiérrez, Evert Martínez, Ignacio Artola, Óscar Acevedo; Adrián Colombino; Juan Barrera, Héctor Aranda, Ricardo Blanco, Byron Bonilla; y Emanuel Casado. DT: Diego Vázquez.

Herediano: Dany Carvajal; Keysher Fuller, Getsel Montes, Keyner Brown, Darril Araya; Elías Aguilar, Aaron Murillo, Sergio Rodríguez, Aarón Suárez; Ronaldo Araya y Randall Leal. DT: Jafet Soto.

Últimos resultados y antecedentes del Real Estelí vs Herediano

31 de octubre de 2024 | Herediano 2-2 Real Estelí | Semifinales Copa Centroamericana 2024

24 de octubre de 2024 | Real Estelí 0-0 Herediano | Semifinales Copa Centroamericana 2024

24 de noviembre de 2020 | Herediano 0-1 Real Estelí | Octavos de Final Liga Concacaf 2020

MÁS INFORMACIÓN: Xelajú queda al borde del fracaso y Roberto Hernández reconoce una realidad preocupante

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Real Estelí vs Herediano

Ninguno de los dos clubes ha ganado alguna vez el torneo de la Copa Centroamericana 2026.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

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