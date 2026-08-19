Xelajú vs Diriangén, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 4, goles y resultado en directo

Sigue en vivo a través del streaming lo mejor del partido, en busca de acercarse a opciones de clasificación a los cuartos de final

¿A qué hora juega Xelajú vs Diriangén, y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 18 de agosto?

El encuentro entre Xelajú MC y Diriangén se disputará el martes 18 de agosto a las 21:00 horas en el estadio Cementos Progreso. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Guatemala y Nicaragua. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones Copa Centroamericana 2026: resultados y grupos actualizados

Formaciones del Xelajú vs Diriangén, al momento: así salen al partido de hoy

Xelajú MC: Minor Álvarez; Kevin Ruiz, José Castañeda, Ernesto Monreal; Javier González, Juan Cardona, Antonio López, Widvin Tebalán, Yilton Díaz; Harim Quezada y Steven Cárdenas. DT: Roberto Hernández.

Diriangén: Víctor Castro; Melvin Hernández, Christian Reyes, Jaquin Gargonia, Anyelo Velásquez; Lorenzo Orellano, Matías Galvaliz, Jason Coronel, Harry Rojas; Ly Wei y Luis Coronel. DT: Alexander Vargas.

Últimos resultados y antecedentes del Xelajú vs Diriangén

Xelajú MC y Diriangén nunca se enfrentaron a lo largo de su historia.

MÁS INFORMACIÓN: Xelajú queda al borde del fracaso y Roberto Hernández reconoce una realidad preocupante

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Xelajú vs Diriangén

Ninguno de los dos clubes ha ganado alguna vez el torneo de la Copa Centroamericana 2026.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

¡Bienvenidos a la fiesta de la Copa Centroamericana!

Les damos la bienvenida a la transmisión por streaming del partido entre Xelajú vs Diriangén, válido por una nueva jornada del Grupo A de la Copa Centroamericana 2026; encuentro en el que los dos necesitan el triunfo sí o sí para mantener sus opciones de clasificación.

Xelajú MC todavía no ha sumado puntos y necesita ganar para mantener sus posibilidades en la Copa Centroamericana 2026. El conjunto guatemalteco regresa a casa después de sus derrotas ante Alajuelense y Plaza Amador, esta última por un contundente 5-2 en Panamá.

Por su parte, Diriangén tiene tres puntos y también llega presionado por los últimos resultados. El conjunto nicaragüense comenzó el torneo con una importante victoria 4-2 sobre Plaza Amador, pero posteriormente sufrió dos derrotas consecutivas y necesita volver a sumar para mantenerse en la pelea.

No te pierdas las mejores acciones del duelo entre el Xelajú y el Diriangén dentro de la Copa Centroamericana 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

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