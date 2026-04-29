Millonarios vs Sao Paulo en vivo la Copa Sudamericana 2026: ¡alineaciones confirmadas!

Es un momento trascendental, pues la fase de grupos del certamen continental está a punto de cumplir su primera mitad.

Millonarios y Sao Paulo juegan en Bogotá.

Resultado Millonarios vs Sao Paulo en vivo online: Copa Sudamericana 2026, fase de Grupos

Un factor a tener en cuenta será la lluvia que cae a esta hora en Bogotá. Escenario propicio para los rematadores de media distancia y en el que hay que tener cuidado a la hora de ir a recuperar la pelota. El trabajo precompetitivo se ha desarrollado con normalidad. Los equipos ya retornan a los vestuarios y nos alistamos para los actos de protocolo. ¡Los equipos ya salen a hacer trabajos de calentamiento! Estaremos atentos a cualquier novedad que se pueda presentar en estos minutos previos a la competencia. ¡Ya hay alineaciones confirmadas! Están disponibles en este mismo directo, más abajo. Sao Paulo ya está en su vestuario y se alista para la competencia. Los equipos ya están en el Estadio El Campín. Las delegaciones se van a alistar para realizar trabajos precompetitivos dentro de poco. Los accesos ya están abiertos y la gente va llegando para disfrutar de un duelo prometedor. Por medio de un mensaje e redes sociales, Millonarios recordó al público tener un buen comportamiento para evitar sanciones por parte de Conmebol. La entidad viene castigando con fuerza las actitudes incorrectas por parte de los hinchas.

Es una gran noche de fútbol en Bogotá. Como las opciones de clasificación de Millonarios en el campeonato colombiano ya están bien complicadas, la ilusión del cuadro Embajador se centra en la Copa Sudamericana. Es la tercera jornada de la fase de grupos y el rival de turno es Sao Paulo. Se trata de un duelo entre los dos candidatos de esta zona para avanzar de instancia, aunque se recuerda que el segundo va a repechaje. En breve, estaremos con todas las actualizaciones de lo que va sucediendo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

¿A qué hora inicia Millonarios vs Sao Paulo hoy, 28 de abril de 2026?

El duelo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá arrancará a las 7:30 p.m. (GMT -5). Se espera que el escenario deportivo tenga aforo completo de aficionados en las gradas.

Alineaciones de Millonarios vs Sao Paulo para la Sudamericana al momento

Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Sebastián del Castillo, Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Sao Paulo: Carlos Miguel; Cédric Soares, Alan Franco, Sabino, Matheus Doria; Luan Santos, Cauly, Nicolás Bosshart, Djhordney; Gonzalo Tapia y André Oliveira.

¿Dónde ver Millonarios vs Sao Paulo en vivo? Canales de TV y streaming online

La distribución de señales quedó con este partido en la señal de DSports, la cual se emite a través del cableoperador Directv. La manera de verlo por medio de una conexión de internet es por la plataforma de streaming con suscripción paga Dgo.

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