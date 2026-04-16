Fabián Bustos no se conforma: “Este es el equipo que tenemos, pero hay que mejorar”

Tras el triunfo de Millonarios en Sudamericana, Fabián Bustos dejó un fuerte mensaje: el equipo dominó, pero la ansiedad y la falta de eficacia obligan a corregir errores de cara al futuro.

Fabián Bustos, DT de Millonarios | VizzorImage.

La jornada de Copa Sudamericana dejó sensaciones positivas para el fútbol colombiano, con Millonarios y América de Cali sumando victorias que significan un alivio en medio de la presión. Ambos equipos lograron imponerse en sus respectivos compromisos, aunque con guiones muy distintos: mientras los azules dominaron en casa con sufrimiento en la definición, los escarlatas firmaron una remontada en el Pascual Guerrero.

Millonarios domina, pero sufre para romper el cero

En El Campín, Millonarios fue claro protagonista durante los 90 minutos ante Boston River. El conjunto ‘embajador’ controló el ritmo del juego, generó múltiples opciones y prácticamente no permitió acercamientos del rival al arco defendido por Diego Novoa. Sin embargo, la falta de eficacia volvió a ser un problema recurrente.

El equipo bogotano tuvo el partido para resolverlo con comodidad desde temprano, pero la ansiedad en la definición lo llevó a complicarse más de la cuenta. Las opciones desperdiciadas mantuvieron el marcador en cero durante gran parte del compromiso, generando tensión en la tribuna y en el propio banquillo.

El golazo de Darwin Quintero que salvó la noche

Cuando el empate parecía inamovible, apareció Carlos Darwin Quintero al minuto 84 para marcar un auténtico golazo que desató la celebración en El Campín. El atacante, que venía siendo criticado, empieza a cambiar señalamientos por elogios gracias a su sacrificio y a su aporte en momentos determinantes.

El tanto no solo significó los tres puntos, sino también un respiro para un jugador que busca ganarse definitivamente a la afición bogotana. Millonarios, aunque ganó, volvió a evidenciar que la falta de contundencia sigue siendo una asignatura pendiente.

Fabián Bustos, autocrítico pese al triunfo

Tras el compromiso, el técnico Fabián Bustos no ocultó su inconformidad con lo mostrado en el cierre del partido. Aunque valoró el dominio de su equipo, dejó claro que el marcador debió ser más amplio.

“Hay momentos que el fútbol ha fluido y hemos dominado al rival… era para ganarlo 3-0 pero estuvimos ansiosos”, afirmó el estratega argentino, resaltando que la toma de decisiones en el último cuarto de cancha sigue siendo un aspecto por mejorar.

Ajustes mentales y un mensaje claro al grupo

Bustos también insistió en que el principal trabajo está en el aspecto mental más que en lo físico, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos. Para el entrenador, la ansiedad terminó afectando la claridad en la definición.

Sin embargo, rescató la actitud del grupo pese a las múltiples variantes que tuvo que realizar durante el encuentro. “El equipo lo sacó adelante y logró lo que tocaba que era ganar”, señaló, valorando la entrega de sus dirigidos.

Millonarios ya piensa en el duelo ante América

De cara a los próximos retos, el técnico confirmó que el fin de semana utilizará la nómina titular ante América de Cali, en un partido clave pensando en la clasificación en la liga local. La decisión responde también a que no habrá competencia internacional la próxima semana.

“Pondremos lo mejor que tengamos para ganar ese partido”, aseguró Bustos, dejando claro que el objetivo inmediato es recuperar terreno en la tabla de posiciones.

América también sonríe en la Sudamericana

La otra cara positiva de la jornada la puso América de Cali, que logró una victoria importante en el Pascual Guerrero con una remontada que fortalece su confianza en el torneo internacional. El conjunto escarlata mostró carácter para revertir el resultado y quedarse con tres puntos vitales en casa.

Con estos resultados, tanto Millonarios como América encuentran un respiro en la Copa Sudamericana, aunque con la obligación de corregir detalles si quieren ser protagonistas en lo que resta del torneo.

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