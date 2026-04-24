Mackalister Silva desmiente ‘cajón’ a Fabián Bustos en Millonarios

El capitán fue contundente y envió un dardo a los que cuestionan el ambiente del camerino en el ‘Embajador’.

Mackalister Silva, jugador de Millonarios | Vizzor

Millonarios se abraza a la posibilidad de lograr la clasificación a playoffs. El ‘Embajador’ dio un paso gigantesco para meterse en la pelea, derrotando por 2-0 al Deportes Tolima en la penúltima fecha del campeonato. Pase lo que pase, habrá picante en el remate de la fase regular para casi todos los equipos bogotanos.

Por Liga, la escuadra de Fabián Bustos vuelve a la victoria tras una dolorosa caída a manos de América de Cali. En rueda de prensa, se notó el desahogo de uno de los protagonistas. David Mackalister Silva, capitán de Millonarios, no dudó en hacer alusión a los rumores y las voces críticas que piden la salida de su entrenador.

“Dime una sola vez que las cosas no haya salido y no esté haciendo el cajón. Hace parte de lo que Dios me dio y escogí, que es ir hasta el final. Cuando las cosas no salgan bien, si el culpable, la asumo y Dios quiere que así pase”, indicó ‘Macka’, quien rompió el cero en el compromiso.

“Mientras tenga la posibilidad de jugar, voy a seguir poniendo la cara, saliendo a darlo todo. A veces salen o no, está bien, pero Dios me ha dado la sabiduría de afrontar esas situaciones. ¿Cuántas veces llevamos que si pasa algo estoy haciendo el cajón? Le doy las gracias a todos los técnicos que he tenido, y nada, para verdades el tiempo”, complementó.

🎙️ | "¿Cuántos años llevamos que cada vez que pasa algo yo estoy haciendo el cajón?".



“Hay que fijarse de dónde sale esa primera piedrita ¿no será que algunos no quieren que estemos?"



David #MackalisterSilva y Fabián #Bustos 🇦🇷 en RDP 🎙️ pic.twitter.com/pkwnL71TGa — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) April 24, 2026

Fabián Bustos interrumpió la pregunta de uno de los periodistas para profundizar en las declaraciones del capitán. En sus palabras, le salpican esas versiones y afirmó que le gustan las cosas claras. Para él, los jugadores solo le han demostrado esfuerzo y compromiso, pero no hay un solo caso de indisciplina en el club.

Así mismo, para los hinchas que se han sentido desengañados con el equipo, sugiere mirar de dónde salen las versiones de ‘cajones’. “¿No será que algunos no quieren que estemos? La verdad el grupo trabaja, tenemos errores, virtudes y vamos a seguir por ese camino”, concluyó el estratega.

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