Rodrigo Contreras se convierte en titán y obra el triunfo de Millonarios en visita a Boston River

El delantero argentino volvió a mostrar una gran versión, generando dos penaltis y aportando un par de goles… ¡crack!

Rodrigo Contreras celebra un gol con Millonarios. – Eitan Abramovich, AFP.

Esta cuarta jornada era un momento trascendental para el grupo C de la Copa Sudamericnaa 2026. Era la última oportunidad para que Boston River se mantuviera a flote en la competencia, pues llegaba con tres derrotas. Aunque no en un panorama tan complicado, Millonarios también tenía necesidad, pues llegaba haciendo cuentas de que le queda su visita a Sao Paulo. Esa era la contienda de urgencias que se citaba en Montevideo.

El Embajador mostró dominio en el arranque, ejerciendo presión alta y logró incomodar seriamente la salida del cuadro uruguayo. En medio de eso, Gastón Ramírez derribó a Andrés Llinás y se sancionó penalti por lo que era una falta clara, pero la jugada quedó sin efecto porque el jugador de la visita venía del fuera de juego. Había muchos méritos para un gol de la visita.

Sin embargo, esa superioridad se quedó en nada por otro de los errores en defensa que tantos lamentos le han causado al equipo albiazul durante este semestre. Una lentitud increíble de Sebastián Valencia en el retroceso y la pérdida de la referencia de marca en el área por parte de Carlos Sarabia permitieron que Marcelo Hornos llegara muy libre para cabecear y abriera el marcador al minuto 18.

Millonarios volvió a la carga y con más afán. Sarabia intentó de media distancia, Bruno Antúnez atajó y Mackalister Silva no pudo rematar cómodo. El que estaba llegando mejor al lugares de definición era Sebastián del Castillo, pero siempre parecía que a Millonarios le hacía falta un centímetro para controlar mejor dentro del área rival o llegar a disparar de primera. Innumerables veces se salvó Boston River y el descanso llegó con los locales mandando en el resultado.

Era hora de que el Embajador dejara el nerviosismo de lado y saliera a asumir su papel en el complemento. Rodrigo Conteras se escapó con gran espacio y Antúnez no tuvo más elección que cometerle infracción para una nueva sanción de penalti que sí se hizo efectiva esta vez. El mismo delantero, que ha sido gran revelación como fichaje para el fútbol colombiano, se encargó de ejecutar con un cobro bien colocado que significó el empate al 50′.

Asumiendo riesgos para ir a buscar los puntos, Fabián Bustos decidió sacar a Mateo García en el medio para que ingresara la velocidad de Beckham Castro. Ahí empezó a sufrir en los retrocesos y un cabezazo englobado de Federico Dafonte dio contra el larguero. Los avisos estaban y no se tomaron las precauciones, así que Francisco Bonfiglio centró la pelota y Yaír González sacó una volea espectacular con la que puso nuevamente a Boston River ganando al 75′.

Acto seguido, Marco Mancebo también abusó del juego fuerte dentro del área contra Contreras y se decretó otra pena máxima. En esta oportunidad, Leonardo Castro fue el que quiso hacerse cargo, pero eligió el medio y Antúnez se quedó quieto para atajar. Para fortuna del atacante, el guardameta se había adelantado y la sanción se repitió para esta vez sí acomodarla en un rincón para el 2-2 al minuto 81.

En definitiva, el que estaba llamado a ser la gran figura de la noche, como en aquel partido de la fase preliminar contra Atlético Nacional, era Rodrigo Contreras. El argentino regresó a su gran versión y ahora lució su gran remate de pierna zurda desde fuera del área para el gol más definitivo al 85′. En el último minuto de la adición, al 90+6′, Julián Angulo dejó todo servido para que Beckham Castro Anotara el 2-4 final. Titánicamente, Millonarios le dio la vuelta a dos momentos en los que estuvo por debajo en el marcador y se quedó con los tres puntos que lo ponen a pelear el liderato del grupo con el objetivo de avanzar a los octavos de final.

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