Las cuentas de Millonarios para clasificar en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El Embajador todavía tiene margen de error, pero es muy corto para el contexto actual que presenta el campeonato.

Beckham Castro celebra un gol con Millonarios. – Vizzor Image.

Ya son tres partidos consecutivos en los que Millonarios no puede ganar en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. La derrota ante Jaguares, sumada a los empates frente a Fortaleza y Santa Fe ha frenado el gran rendimiento con el que venía el equipo para superar el mal arranque del semestre y ponerse a pelear a la orilla del grupo de clasificación.

Precisamente, hablando sobre el objetivo primordial de estar en los cuartos de final del campeonato, el proyecto de Fabián Bustos tendrá que jugarse sus opciones matemáticas en los tres partidos que restan de la primera fase. Está claro que su presencia en la siguiente instancia estaría asegurada si consiguiera los nueve puntos, pero es algo que se ve complejo por el contexto actual.

Las complicaciones

Son varias dificultades las que se están atravesando en el camino del Embajador por estos días. A partir de la lesión de pectoral de Sergio Mosquera, que no le permitirá jugar más en lo resta de este primer semestre de 2026, se han notado grietas defensivas. El punto más flaco por la manera en la que está recibiendo goles parece ser el juego aéreo, donde el zaguero central daba gran aporte por su talla.

Después, aparece el asunto de las bajas. Para empezar, Rodrigo Contreras, Jorge Arias ni Sebastián Valencia van a poder estar en el siguiente juego en visita a América de Cali, pues tienen suspensión. El caso Diego Novoa lo tiene, por ahora y a falta de recursos ante el Comité Disciplinario, con un castigo de seis jornadas por cumplir. La participación de Andrés Llinás está en el aire por posible lesión.

A todo lo anterior hay que sumarle el desgaste que va a tener porque ya empezó a competir en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. La derrota que sufrió en la primera jornada ante O’Higgins en Chile ya le pone el propósito de exigirse más para ganar en casa y sacar puntos en sus próximos viajes por fuera de Colombia.

Las cuentas

Lo primero a revisar son los partidos que le quedan a Millonarios para aumentar los 22 puntos que tiene. Como ya se indicó, visitará a América de Cali. Luego, recibirá a Deportes Tolima. Finalmente, cerrará con el duelo contra Alianza en Valledupar. Este último es el único que ya no tiene opciones matemática de avanzar, mientras que el Escarlata y el Pijao están por encima del cuadro albiazul en la tabla de posiciones.

Pasando ya al aspecto numérico, calcular el umbral de clasificación puede ser una tarea compleja, pues es un asunto que va variando de acuerdo con los resultados que se van presentando jornada a jornada. No obstante, existen métodos para aproximar un puntaje ideal, a través de metodologías como promedios de campeonatos con el mismo número de jornadas o una fórmula matemática ampliamente aceptada. Para este ejercicio, se utilizará lo segundo.

El ejercicio consiste en tomar los puntos que le quedan por disputar al que marcha octavo, dividirlos por dos y sumarle uno. Al resultado se le suman los puntos que tiene ese mismo equipo. Escrito, se ve así: ((puntos por jugar del 8° ÷ 2) + 1) + puntos que tiene el 8°. Aplicando esto, es Deportivo Cali el que marcha en la posición al límite de la zona de clasificación con 23 unidades y a falta de tres juegos. El resultado da entonces 28,5, que queda en 28 para efectos prácticos.

Recalcando que esta estimación es algo que puede variar según lo que vaya sucediendo, queda claro entonces que Millonarios necesitaría hoy, al menos, seis puntos más para alcanzar el umbral. Se traduce en dos victorias de los partidos que le restan, pues menos de eso lo pone a depender de malos resultados ajenos para que el umbral baje.

Tabla de posiciones tras la jornada 16

Posición Equipo Puntos Partidos jugados Diferencia de gol 1 Atlético Nacional 37 16 20 2 Deportivo Pasto 31 16 5 3 Junior 28 16 4 4 Deportes Tolima 27 16 10 5 Once Caldas 26 16 7 6 Internacional de Bogotá 25 16 -1 7 América de Cali 24 15 7 8 Deportivo Cali 23 16 4 9 Atlético Bucaramanga 22 16 9 10 Millonarios 22 16 8 11 Águilas Doradas 22 16 -4 12 Llaneros 21 16 2 13 Santa Fe 20 16 -1 14 Independiente Medellín 17 15 -1 15 Fortaleza 16 15 -6 16 Cúcuta Deportivo 15 16 -6 17 Alianza 15 16 -13 18 Jaguares 14 16 -14 19 Boyacá Chicó 11 15 -15 20 Deportivo Pereira 7 16 -15

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