Millonarios peca por ineficaz ante Sao Paulo y cede terreno en Sudamericana

El ‘Embajador’ tuvo varias oportunidades para llevarse los tres puntos, pero se quedó con la miel en los labios.

Millonarios vs Sao Paulo | Luis Acosta (AFP)

Millonarios tuvo su prueba de fuego en medio de una semana de alto estrés. El ‘Embajador’ cedió terreno y dividió honores sin goles contra Sao Paulo en la tercera jornada de la Copa Sudamericana. A pesar de los intentos para la localía, el grupo G queda con tendencia favorable para el cuadro ‘Tricolor’, que va picando en punta.

Los capitalinos llegaban con presión. De entrada, la escuadra rival, dirigida por Roger Machado, probó con una nómina alternativa pensando en lo que será un exigente calendario en el plano doméstico. Esa fue la gran novedad al visitar una gélida Bogotá, con plaza repleta de hinchas azules a la espera de una victoria.

Compromiso vertiginoso en El Campín

El duelo fue muy intenso en una cancha rápida por cuenta de las precipitaciones. Sao Paulo quiso imponer condiciones de entrada, ganando los rebotes en el último tercio. De hecho tuvo una posibilidad más que clara, por la vía aérea e iniciando el partido, a través de André Silva y un cabezazo que despejó Carlos Sarabia en la raya de gol.

Después de ese ligero dominio inicial, Millonarios le puso ganas y equiparó la balanza. El problema fue similar al del juego con Boston River: faltaba la puntada final. La disputa se tornó vertiginosa para las dos partes, dejando al cuadro de Fabián Bustos como dominador rumbo al segundo tiempo. Hubo varias llegadas claras: un cabezazo de Andrés Llinás que se fue por encima del travesaño, además de otro remate de sobrepique, ejecutado por Jorge Arias cerca al área chica, el cual se fue desviado por la potencia de la ejecución.

Acción de disputa en Millonarios vs Sao Paulo. – Luis Acosta, AFP.

Los nervios crecían a medida de que pasaban los minutos. Leonardo Castro se inspiró de entrada con un derechazo cruzado contra el palo derecho, muy cerca del festejo inicial. La escuadra capitalina llegaba a un punto de merecer el gol. Al rato, ‘Leo’ tuvo un centro fino que no alcanzó a estampar Rodrigo Contreras con el pórtico de frente.

Darwin Quintero, apenas entró, tuvo el gol servido al lanzar un disparo a toda la red, pero que impactó en la zona externa. Entre llegadas a falta de buena resolución, tanto para el local como la visita, los dos se quedaron con la miel en los labios. El ‘Embajador’ queda con 4 puntos en la tercera colocación, mientras que los brasileños escalan a 7 en el liderato del grupo

A pasar la página

Millonarios tendrá que volver a enfocarse en Liga. Se jugará la clasificación la próxima fecha (domingo 3 de mayo) contra Alianza en Valledupar, a la espera de una victoria y que se le puedan dar otros resultados en plazas alternas. Su próximo duelo, por Sudamericana, será en Uruguay frente a Boston River el jueves 7 del mismo mes.

Por parte de Sao Paulo, tendrá actividad el domingo contra Bahía por la fecha 14 del Brasileirao, donde actualmente va en la cuarta colocación. Su duelo por la cuarta fecha, en Sudamericana, será de visita frente a O’Higgins de Chile el siguiente jueves.

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