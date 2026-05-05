Posibles alineaciones de Boston River vs Millonarios por la Copa Sudamericana 2026

El cuadro uruguayo ha perdido en sus tres partidos anteriores, mientras que el Embajador espera remontar camino con respecto a la punta.

Boston River y Millonarios requieren de un triunfo.

El panorama ya va poniendo obligaciones sobre ciertos equipos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Hasta ahora, Boston River no ha mostrado un buen juego y es por eso que ha perdido en sus tres presentaciones, situación por la que está último de su zona. Millonarios necesitará buscar un triunfo para recortarle camino a O’Higgins y Sao Paulo en la disputa del grupo C.

Posible alineación de Boston River para el juego por la fecha 4 de la Copa Sudamericana

Así formaría Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Kevin Sotto, Jairo O’Neil; Agustín Amado, Federico Dafonte, Facundo Muñoa; Yaír González, Leandro Suhr y Francisco Bonfiglio. D.T.: Ignacio Ithurralde.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 4 de la Copa Sudamericana

Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Sebastián del Castillo, Mateo García, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

¿Cómo y dónde ver Boston River vs Millonarios por la Copa Sudamericana 2026?

La distribución de señales para esta jornada de la Copa Sudamericana puso este partido por ESPN, que se encuentra en varias frecuencias de los distintos cableoperadores de la región. Una alternativa es verlo por la plataforma de streaming Disney+ con una suscripción activa.

Últimos partidos de Boston River

03.04.2026 | Boston River 2-1 Central Español.

28.04.2026 | O’Higgins 2-0 Boston River.

24.04.2026 | Montevideo City torque 4-1 Boston River.

20.04.2026 | Boston River 1-0 Cerro Largo.

15.04.2026 | Millonarios 1-0 Boston River.

Últimos partidos de Millonarios

03.04.2026 | Alianza 2-2 Millonarios.

28.04.2026 | Millonarios 0-0 Sao Paulo.

23.04.2026 | Millonarios 2-0 Deportes Tolima.

19.04.2026 | América de Cali 3-1 Millonarios.

15.04.2026 | Millonarios 1-0 Boston River.

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