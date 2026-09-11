Dorival Bueno, optimista pese a la eliminación en el Mundial femenil sub 20: “No conseguimos reflejar lo bueno dentro de la cancha”

El técnico y Deiry Ramírez lamentaron la eliminación del Tri sub 20 y señalaron la contundencia y madurez como claves pendientes

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La Selección Mexicana Femenil sub 20 se despidió del Mundial de Polonia 2026 después de caer 3-2 ante Argentina, en un partido en el que llegó a tener ventaja de 2-1 y necesitaba ganar para mantenerse con vida. Tras consumarse la eliminación, Dorival Bueno y Deiry Ramírez hablaron para los micrófonos de Claro Sports sobre los errores que marcaron el torneo y el futuro de esta generación.

Para el entrenador del Tricolor, el balance quedó lejos de las expectativas que se habían generado alrededor de un plantel con futbolistas que ya cuentan con experiencia en la Liga MX Femenil.

“En términos de resultado no era nada de aquello que esperábamos por las expectativas que se crearon dentro de este equipo al tener muy buenas jugadoras”, reconoció Bueno, quien insistió en que el siguiente paso será darle continuidad al desarrollo de las seleccionadas desde sus respectivos clubes.

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Uno de los principales problemas para México fue la incapacidad para administrar los momentos favorables. El equipo tuvo ventajas durante la fase de grupos, pero no consiguió sostenerlas, una situación que el estratega relacionó directamente con la juventud del plantel.

“Faltó experiencia y madurez para hacer la lectura de cómo va el juego, ver con qué se calma un poco, dejar de atacar tanto y pensar un poco más en cómo está el partido”, explicó. “El aprendizaje es doloroso, es una lástima, pero lamentablemente no hay nada más que hacer que retornar a casa”.

Bueno también señaló que el crecimiento del fútbol internacional ha reducido las diferencias entre selecciones y obliga a castigar menos los errores propios. “Tenemos que mejorar, prepararnos mejor y cuando vas a la competición entender que los errores individuales cuestan goles”.

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Pese a la eliminación, el técnico defendió el potencial de la generación: “A pesar de no conseguir los resultados, es una generación buena y tengo certeza de que México tiene buenas jugadoras para el futuro, no solamente para la selección sub 20 sino también para la selección mayor”.

Deiry Ramírez prioriza al equipo pese a su doblete ante Argentina

Deiry Ramírez fue una de las figuras mexicanas en el cierre de la fase de grupos con los dos goles que permitieron remontar momentáneamente ante Argentina. Sin embargo, la atacante de Tigres aseguró que su actuación individual quedó en segundo plano después de la eliminación.

“Un poco triste porque a pesar de los goles, yo quiero que mi equipo pase, que sigamos de fase. A pesar de que haya metido dos, cuatro goles, pues lo más importante aquí es el equipo”, señaló.

Sobre su primer tanto, un disparo desde fuera del área que terminó en el ángulo, Ramírez reveló que era una acción que había trabajado previamente. “Ya lo venía practicando en entrenamientos, pero nunca se me había dado en partido oficial y estoy muy feliz de que me salió ahí”.

La futbolista coincidió con su entrenador en que al equipo le faltó manejar mejor sus ventajas y sentenciar los encuentros cuando tuvo oportunidades. “Yo creo que ser un poquito más contundentes y aprovechar a veces las oportunidades cuando el equipo se venía arriba, aprovechar y liquidar los partidos”.

Finalmente, Ramírez pidió que el crecimiento de la Liga MX Femenil también se traduzca en mayores oportunidades para las futbolistas jóvenes. “Que se le dé más oportunidad a las menores que venimos con mucha hambre y con muchas ganas de crecer”, concluyó.

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