México vs Argentina: horario y dónde ver en vivo el Mundial Femenil sub 20

El Tricolor se juega la vida este viernes contra la albiceleste en busca del boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo

México vs Argentina se enfrentan en el Grupo A. | Claro Sports

La Selección Mexicana se juega la vida este viernes, cuando se enfrente a Argentina en su tercer partido en la Copa Mundial Femenil sub 20 de la FIFA Polonia 2026. El encuentro se llevará a cabo en la Arena Katowice y definirá a los equipos que avanzarán a los octavos de final en el Grupo A.

México llega a la jornada 3 con un punto después del empate 2-2 contra Benín y la derrota 2-1 frente a Polonia. Argentina suma tres unidades: perdió 3-0 contra las anfitrionas y después venció 8-0 a Benín. Polonia ocupa el primer puesto con seis puntos, por delante de Argentina, México y Benín.

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¿A qué hora juegan y dónde ver el partido México vs Argentina del Mundial Femenil sub 20?

El partido Argentina vs México se disputará el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en la Arena Katowice de Polonia. En Argentina el inicio será a las 13:00 horas.

Para México, la transmisión estará disponible por Canal 9 en televisión abierta, TUDN en televisión de paga y ViX por streaming. Estas plataformas han transmitido los encuentros del conjunto mexicano durante la primera ronda del torneo.

El duelo cerrará la participación de ambas selecciones en el Grupo A. Los dos primeros lugares de cada uno de los seis sectores avanzan a los octavos de final y a ellos se suman los cuatro equipos con mejor registro entre los terceros puestos. El formato completa así los 16 lugares de la siguiente ronda.

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¿Cuáles son las alineaciones para el México vs Argentina del Mundial Femenil sub 20?

Las alineaciones del Argentina vs México serán confirmadas minutos antes del partido. Sin embargo, los técnicos echarán mano de sus mejores jugadoras disponibles.

México: Camila Vázquez; Michel Fong, Natalia Muñoz, Berenice Ibarra, Ashlee Mora, Arantza Segura; Yareli Valadez, Alexa Soto, Noemi Villalobos; Alice Soto y Montserrat Saldívar. Ese encuentro terminó 2-1 a favor de Polonia.

Argentina: Priscila Siben; Alma Velasco, Sofía Quiroga, Julia Vinhas Robledo, Carolina Ceniza; Camila Ochoa, Agustina Maldonado, Julieta Martínez, Mercedes Diz, Violeta Álvarez y Annika Paz.

¿Qué necesita México para avanzar a octavos de final en el Mundial Sub 20?

México ocupa el tercer lugar del Grupo A con un punto. Polonia tiene seis, Argentina suma tres y Benín también cuenta con una unidad. Por ello, una victoria frente a Argentina llevaría al Tri a cuatro puntos y lo colocaría por encima de la Albiceleste, obteniendo su boleto a la siguiente ronda. Es por ello, que el triunfo le daría a México el segundo puesto sin necesidad de revisar la clasificación de los terceros lugares.

Si México gana y Benín también vence a Polonia, ambos llegarían a cuatro unidades y la posición se definiría mediante los criterios de desempate del torneo. El Tri parte con una diferencia de goles de -1 después de sus primeros dos encuentros, mientras Benín tiene -8 tras el empate 2-2 contra México y la caída 8-0 ante Argentina.

Un empate contra Argentina dejaría a México con dos puntos. En ese caso ya no podría alcanzar a la Albiceleste y tendría que terminar tercero para después compararse con los terceros lugares de los otros cinco grupos. Una derrota lo dejaría con un punto y prácticamente eliminado de la competencia.

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