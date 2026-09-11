La selección mexicana queda eliminada del Mundial Femenil sub 20 tras perder ante Argentina

El Tricolor llegó a tener la ventaja antes del descanso, pero terminó por entregar el partido en los minutos finales y cerró su participación con apenas un punto de nueve posibles

México necesitaba ganar para avanzar a octavos de final | @Miseleccionfem

La Selección Mexicana Femenil Sub 20 quedó eliminada del Mundial de Polonia 2026 después de caer 3-2 ante Argentina en la tercera jornada de la fase de grupos. El Tricolor necesitaba ganar para mantener sus opciones de avanzar, llegó a tener la ventaja antes del descanso y estuvo cerca de ponerse 3-1 al inicio del complemento, pero terminó por entregar el partido en los minutos finales y cerró su participación con apenas un punto de nueve posibles.

México tomó la iniciativa desde los primeros minutos, aunque sin encontrar espacios para transformar la posesión en ocasiones claras. Deiry Ramírez probó desde fuera del área y Montserrat Saldívar tuvo una de las oportunidades más claras al quedar frente a Priscila Siben, pero su definición salió hacia el centro. Argentina aprovechó la respuesta y al minuto 29 abrió el marcador, cuando Camila Ochoa mandó un servicio al área y Annika Paz se lanzó de cabeza para colocar el 1-0.

El golpe obligó al conjunto mexicano a acelerar y la respuesta llegó al 36′. Deiry Ramírez recibió el balón en los límites del área, encontró espacio para acomodarse y sacó un disparo de derecha que terminó en el ángulo para igualar el encuentro. El tanto modificó el desarrollo del partido y México pasó de perseguir el marcador a encontrar sus mejores minutos de la mañana.

La remontada se concretó antes del descanso. Al minuto 42, Alice Soto improvisó una chilena desde fuera del área que terminó convertida en un centro hacia la zona de definición. Deiry Ramírez apareció dentro del área para rematar y firmar su doblete, con el que México se fue al descanso arriba 1-2 y con la posibilidad de conseguir la victoria que necesitaba para seguir con vida.

¡DOBLETE DE DEIRY! ¡GOOOOL DE MÉXICO! ¡UNO A DOS!



¡Le están ganando a Argentina! ¡Vamooos, carajooo!



📲🇲🇽 Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Femenil sub-20 Polonia 2026 por @Vix 🟠⚽ pic.twitter.com/fZhv9Th978 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 11, 2026

El inicio de la segunda mitad parecía abrir todavía más el camino. Apenas al 46, Ramírez volvió a mandar el balón a las redes después de aprovechar un servicio y una equivocación de la guardameta argentina. La atacante mexicana celebraba el que habría sido su hat-trick y el 1-3, pero la anotación fue anulada por una mano. México volvió a aproximarse al 55, cuando Alice Soto exigió a Siben y Deiry mandó el contrarremate apenas por un costado.

El equipo de Doriva Bueno no pudo cerrar el encuentro. Argentina comenzó a adelantar líneas y encontró cada vez más espacio frente al área mexicana. Mercedes Diz avisó al minuto 63 y, aunque México todavía tuvo una llegada con un centro de Mia Villalpando que nadie alcanzó a rematar, el partido empezó a jugarse cada vez más cerca de la portería de Camila Vázquez.

La igualdad llegó al minuto 78 en una acción a balón parado. El disparo argentino pegó inicialmente en la barrera y el rebote quedó disponible fuera del área para Alma Velasco, quien conectó de volea y colocó el 2-2. El empate dejaba a México contra las cuerdas y lo obligaba a volver a buscar el arco cuando quedaban poco más de 10 minutos para evitar la eliminación.

Gol de Argentina 💔 Alma Velasco empata y pone el 2-2



México necesita ganar para pasar a la siguiente ronda



📲🇲🇽 Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Femenil sub-20 Polonia 2026 por @Vix 🟠⚽ pic.twitter.com/csLdQghp3N — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 11, 2026

El desenlace llegó en tiempo agregado y resumió los problemas que acompañaron al Tricolor durante el torneo. Al 90+1, una falta de comunicación entre la defensa y Camila Vázquez permitió que Dolo Delgado recuperara la pelota, eludiera a la guardameta mexicana y marcara el 3-2 definitivo. En cuestión de minutos, México pasó de tener la clasificación al alcance a despedirse de Polonia sin una sola victoria.

La eliminación completa una de las participaciones con menor rendimiento de México en la categoría, después del empate 2-2 frente a Benín, la derrota 2-1 ante Polonia y el 3-2 contra Argentina. El Tricolor terminó la fase de grupos con un punto y quedó lejos de su mejor registro histórico, los cuartos de final alcanzados en 2010, 2012, 2016 y 2022. En Colombia 2024 había conseguido superar la primera ronda antes de quedar fuera en octavos de final ante Estados Unidos; dos años después, la selección mexicana ni siquiera pudo alcanzar la fase de eliminación directa.

Te puede interesar: