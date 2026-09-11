¡Victoria de Remco Evenepoel en el Gran Premio Ciclista de Canadá! Isaac del Toro fuera del Top 10

El ciclista belga, Remco Evenepoel, registró un tiempo de 4:40:21 horas tras una guerra en los últimos kilómetros con el pedalista italiano, Giulio Ciccone

Isaac del Toro, en el Gran Premio de Canadá | Claro Sports

Remco Evenepoel se proclamó campeón del Gran Premio Ciclista de Quebec 2026 después de registrar un tiempo de 4:40:21. El belga dio una cátedra de resistencia en los 206 kilómetros totales, divididos en 20 vueltas, y cumplió con el pronóstico que lo colocaba como favorito para la carrera de este 11 de septiembre; a 3:18 minutos apareció Isaac del Toro, el mexicano que obtuvo el puesto 55 pese a que era el segundo candidato a ganar la carrera que sirvió como ensayo previo al Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI 2026.

Evenepoel confirmó su condición de favorito en los kilómetros finales, cuando la carrera entró en su etapa decisiva. El belga logró mantenerse al frente junto a Giulio Ciccone y Anthon Charmig para cruzar primero la meta y conquistar una de las pruebas más importantes del calendario internacional fuera de Europa. El italiano terminó segundo con el mismo tiempo del campeón, mientras el danés completó el podio a 15 segundos.

La definición dejó a varios de los principales nombres del pelotón internacional fuera de la pelea por la victoria. Tom Pidcock terminó en la cuarta posición, Quinn Simmons fue quinto, Paul Lapeira ocupó el sexto lugar y Michael Matthews terminó séptimo. La exigencia del circuito de Quebec volvió a marcar diferencias entre los favoritos durante los últimos giros.

Isaac del Toro, por su parte, llegó a los kilómetros finales con posibilidades de pelear por el triunfo. El mexicano tomó el mando del grupo perseguidor y, a falta de 10 kilómetros, se encontraba a 17 segundos de la cabeza de carrera, con Evenepoel, Ciccone y Charmig como los principales hombres al frente. Sin embargo, el ritmo de los punteros aumentó y el corredor del UAE Team Emirates-XRG comenzó a perder posiciones.

Del Toro no pudo sostener el paso en el tramo definitivo y terminó fuera del top 10. El mexicano cruzó la meta en el puesto 55, a 3:18 minutos de Evenepoel, después de una jornada que puso a prueba su resistencia sobre un recorrido de 206 kilómetros y 2 mil 780 metros de desnivel acumulado.

El Gran Premio Ciclista de Quebec representó una nueva prueba para Isaac del Toro después de su triunfo en la Vuelta a Alemania y antes del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, que también se disputará en Canadá. Mientras el mexicano no pudo repetir el resultado que lo colocaba como uno de los grandes aspirantes, Evenepoel aprovechó su condición de favorito y se llevó una victoria de prestigio en la última gran cita previa al Mundial.

La carrera comenzó con un ritmo intenso y una fuga de seis corredores que tomó ventaja desde las primeras vueltas, con Nikias Arndt, Storm Ingebrigtsen, Jonas Rutsch, Frank van den Broek, Aivaras Mikutis y Samuel Boardman al frente. El grupo de escapados llegó a superar los tres minutos de diferencia, mientras el pelotón mantuvo bajo control la situación durante buena parte de los primeros 100 kilómetros. Isaac del Toro permaneció arropado por sus compañeros del UAE Team Emirates-XRG y reservó fuerzas para la parte decisiva, en un recorrido que empezó a castigar a los principales favoritos con el paso de las vueltas. A falta de siete giros, la ventaja de la fuga se redujo de forma considerable y la carrera entró en una etapa de mayor desgaste.

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Con cuatro vueltas por disputar, la competencia se rompió por completo. Isaac del Toro tomó la iniciativa en el grupo perseguidor y se acercó a la fuga, mientras Jhonatan Narváez, Bart Lemmen, Nicolas Prodhomme, Giulio Ciccone, Alberto Bettiol y Anthon Charmig formaban parte de un grupo que buscaba resistir al pelotón. Poco después, Remco Evenepoel lanzó su ataque al inicio de la vuelta 17 y logró colocarse al frente junto a Ciccone, Bettiol, Charmig y Alessandro Pinarello. El belga consolidó su ventaja en los kilómetros finales, mientras Torito asumió el mando de los perseguidores y llegó a colocarse a 17 segundos de la cabeza a falta de 10 kilómetros. Sin embargo, el ritmo de los punteros aumentó en el tramo definitivo y el mexicano perdió terreno hasta quedar fuera de la pelea por el triunfo.

Clasificación del Gran Premio de Quebec 2026

Isaac del Toro cerró su participación en el Gran Premio Ciclista de Quebec en el puesto 55, a 3:18 minutos de Remco Evenepoel. El mexicano resistió dentro del grupo de favoritos durante buena parte de la jornada, pero perdió terreno en el tramo decisivo y quedó lejos de la pelea por las primeras posiciones.

1.- Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe): 4:40:21

2.- Giulio Ciccone (Lidl – Trek): +0:00

3.- Anthon Charmig (Uno-X Mobility): +0:15

4.- Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +0:28

5.- Quinn Simmons (Lidl – Trek): +0:30

6.- Paul Lapeira (Team Jayco AlUla): +0:35

7.- Michael Matthews (Decathlon CMA CGM Team): +0:43

8.- Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike): +0:43

9.- Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team): +0:45

10.- Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step): +0:47

11.- Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): +0:57

12.- Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché): +0:57

13.- Maxim Van Gils (Red Bull – BORA – hansgrohe): +0:57

14.- Simone Gualdi (Lotto Intermarché): +0:57

15.- Sean Quinn (EF Education – EasyPost): +0:57

16.- Alex Baudin (EF Education – EasyPost): +0:57

17.- Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step): +0:57

18.- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team): +0:57

19.- Jonas Rutsch (Lotto Intermarché): +1:01

20.- Toms Skujiņš (Lidl – Trek): +1:05

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