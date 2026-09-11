Isaac del Toro en vivo en el Gran Premio de Québec 2026: transmisión de la carrera, 11 de septiembre
El mexicano lidera al UAE Team Emirates-XRG en Québec, primera parada de su doblete canadiense rumbo al Mundial de Ciclismo de Ruta.
Isaac del Toro vuelve a escena este viernes 11 de septiembre para disputar el Gran Premio Ciclista de Québec 2026, una de las últimas pruebas de su calendario antes del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. El mexicano llega a Canadá después de conquistar la Vuelta a Alemania y como uno de los principales nombres a seguir dentro del pelotón.
El corredor del UAE Team Emirates-XRG afrontará un exigente recorrido de 206 kilómetros y encabezará a una formación que buscará pelear por la victoria ante figuras como Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Tom Pidcock, Paul Seixas y Matteo Jorgenson. Del Toro ya adelantó que su objetivo será mantenerse con opciones hasta la parte final en un trazado que considera favorable para sus características.
Gran Premio de Québec 2026: ¿Qué equipos participan?
El Gran Premio Ciclista de Québec 2026 contará con los 18 equipos UCI WorldTeam, tres conjuntos ProTeam y la selección nacional de Canadá, reuniendo a algunos de los corredores más importantes del pelotón internacional.
Entre los equipos participantes aparecen Decathlon CMA CGM Team, Team Jayco AlUla, Bahrain Victorious, Lidl-Trek, Alpecin-Premier Tech, Netcompany INEOS, XDS Astana Team, Red Bull-BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Team Picnic PostNL, Lotto-Intermarché, Team Visma-Lease a Bike, Soudal-Quick-Step, UAE Team Emirates-XRG, Groupama-FDJ United y Movistar Team, además de Tudor Pro Cycling Team, Uno-X Mobility, NSN Cycling Team, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, Modern Adventure Pro Cycling y la selección de Canadá.
Del Toro encabezará al UAE Team Emirates-XRG, acompañado por Felix Großschartner, Brandon McNulty, Jhonatan Narváez, Florian Vermeersch, Tim Wellens y Adam Yates. Entre sus principales rivales estarán Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Tom Pidcock, Paul Seixas, Michael Matthews y Matteo Jorgenson.
Isaac del Toro en el Premio de Québec 2026: ¿Dónde ver al mexicano por TV y online?
La participación de Isaac del Toro en el Gran Premio Ciclista de Québec podrá seguirse en vivo por la multiplataforma de Claro Sports este viernes 11 de septiembre. La transmisión comenzará a las 08:45 horas, tiempo del centro de México, mientras que la salida de la carrera está programada para las 09:00 horas.
La cobertura estará disponible para los aficionados de México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. La llegada está prevista alrededor de las 14:05 horas, tiempo del centro de México, aunque el horario puede modificarse de acuerdo con el desarrollo de los 206 kilómetros de competencia.