Isaac del Toro en vivo en el Gran Premio de Québec 2026: transmisión de la carrera, 11 de septiembre

Isaac del Toro vuelve a escena este viernes 11 de septiembre para disputar el Gran Premio Ciclista de Québec 2026, una de las últimas pruebas de su calendario antes del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta. El mexicano llega a Canadá después de conquistar la Vuelta a Alemania y como uno de los principales nombres a seguir dentro del pelotón.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG afrontará un exigente recorrido de 206 kilómetros y encabezará a una formación que buscará pelear por la victoria ante figuras como Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Tom Pidcock, Paul Seixas y Matteo Jorgenson. Del Toro ya adelantó que su objetivo será mantenerse con opciones hasta la parte final en un trazado que considera favorable para sus características.