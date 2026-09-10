Colombia no da en la tecla ante Portugal en la fecha 2 del Mundial sub 20

A pesar de haber tenido un par de opciones para abrir el marcador en la cúspide de la contienda, todo concluyó 0-0.

Colombia Vs Portugal Mundial Sub 20/ FCF.

La Selección Colombia y Portugal no pasaron del 0-0 este jueves 10 de septiembre, en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Femenino sub 20 que se celebra en Polonia. Con un poco más de mérito para el elenco sudamericano, con varias llegadas y balones estrellados en el palo, ambos equipos se repartieron los puntos. La ‘Tricolor’ sumó una baja, tras la expulsión de Lina Arboleda.

Así formó la Selección Colombia: Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Medina, Lina Arboleda; Sintia Cabezas, Juana Ortegón, Isabel Weiner, Mariana Silva; Valerín Loboa y Maithe López.

Después de lo hecho por el conjunto de Carlos Paniagua en la primera presentación, donde venció 3-1 a Costa Rica, y la necesidad de victoria de Portugal, al caer contra Corea del Norte, se esperaba que fuera un partido más vibrante, lleno de opciones claras a las porterías y lo más importante, muchos goles.

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En la primera parte Colombia hizo un poco más por el compromiso, sin embargo le faltó mucha contundencia cuando sus futbolistas estuvieron al frente del arco de Portugal. Mientras tanto el cuadro ‘luso’ esperó para poder hacerle daño a las sudamericanas, en un par de llegadas no fue impedimento para que se rompiera el cero en la portería de Luis Agudelo.

Segundo tiempo

Sobre el 80 en una jugada en la que Sintia Cabezas remató al arco defendido por la guardameta Nair Pina, la cancerbera portuguesa fue más astuta para evitar el gol colombiano. Ya en el rebote Valerín Loboa intentó rematar con el arco a su disposición, sin embargo la zaga del cuadro ‘luso’ envió la esférica al tiro de esquina. En Colombia intentaron reclamar un penal, pero la jue y el VAR no dictaminaron nada.

Al minuto 84 nuevamente lo tuvo Colombia, pero la alegría del gol se desvaneció. Nuevamente se juntaron Valerín Loboa y Sintia Cabeza, la primera hizo todo el recorrido hasta la portería de Portugal, luego decidió brindarle la esférica a su compañera, quien remató pero el ángulo se le cerró y la redonda terminó estallándose en el palo. Lo buscaba la ‘Tricolor’ con persistencia.

Pero el envión anímico con el que había asumido la Selección Colombia en los últimos minutos del compromiso se iba a apagar. En una jugada sin balón Lina Arboleda cometió una imprudencia, al pegarle una patada con taches arriba a una adversaria, la central no se había percatado de la situación, la llamó el VAR y segundos después le mostró la roja a la colombiana. Así culminó un pálido 0-0 en tierras polacas.

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