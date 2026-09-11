Lester Martínez podría pelear en Guatemala: posibles rivales y fechas

El pugilista quiere que la próxima sea en Guatemala.

Lester, durante el combate ante Mbili en 2025 (Joe Camporeale-Imagn Images)

Este viernes 11 de septiembre el exitoso boxeador petenero Lester Martínez, dialogó ante la prensa y despertó la atención al revelar que está haciendo fuerza para poder protagonizar su primera gran pelea en suelo guatemalteco. Martínez entiende que en Guatemala está todo lo necesario para llevar adelante una contienda y sueña con pelear ante su afición.

“Gracias a Dios la gente en Guatemala quiere que se haga una pelea aquí, ya estamos en pláticas de dónde podríamos pelea, con quién, qué rival y qué fecha. Es casi un hecho, solo esperar concretar dónde se puede hacer esta y otras peleas aquí en Guatemala”, sentenció Martínez, despertando la reacción de los presentes.

Lester viene de retener su título mundial del Consejo ante Luka Plantic, a quien noqueó en el undécimo round en el USC Galen Center de Los Ángeles, Estados Unidos, a quien derrotó el pasado 30 de agosto llegando de esa manera a 22 peleas sin derrotas, en una marca realmente sorprendente.

En esto de intentar dar el gran salto, Lester está en conocimiento que debe medirse ante rivales de peso y trayectoria. Es por eso que en carpeta tiene el plan de enfrentarse a figuras de la talla de Saúl “Canelo” Álvarez o a Christian M’billi.

“Ya cumplimos con una defensa que el CMB nos puso porque eran dos, ya cumplimos con una, pero ahorita estaríamos, creo que, a la espera entre Canelo y Mbilli”, declaró Lester Martínez frente a los medios de comunicación. “Porque estamos aptos para ellos”, señaló Lester al término de la pelea ante Plantic.

El Guante Dorado de Guatemala y Christian Mbilli empataron por decisión dividida en una intensa pelea de 10 asaltos celebrada el 13 de septiembre de 2025 en Las Vegas; sin embargo, la revancha quedó en el aire debido a que el boxeador camerunés nacionalizado francés prefirió esperar una pelea con Canelo Álvarez para exponer el cinturón del CMB que obtuvo de rebote tras el retiro de Terence Crawford, quien dejó vacantes los cinturones que le arrebató al tapatío.

“Cualquiera de los dos me conviene. Hay una siguiente pelea pendiente (por el título de Mbilli), hay un campeón y quiero demostrar que yo también puedo”, indicó el boxeador guatemalteco.

MÁS INFORMACIÓN: Canelo Álvarez no descarta pelear en el Estadio Azteca antes de retirarse

Lester Martínez todavía no tiene asegurada una pelea por el título principal. El Consejo Mundial de Boxeo tendrá que discutir esa posibilidad durante la próxima Convención Anual, que se realizará en noviembre en Acapulco, pero el escenario luce viable en medio de la reconfiguración que vive la categoría de las 168 libras.

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