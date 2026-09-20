Johnny Cardoso celebró su cumpleaños con victoria ante el Real Madrid

Johnny Cardoso celebró sus 25 años como titular en el triunfo 2-1 del Atlético sobre Real Madrid. El estadounidense disputó los 90 minutos del derbi

Johnny Cardoso cumplió 25 años | OSCAR DEL POZO / AFP

Johnny Cardoso celebró su cumpleaños 25 con una victoria del Atlético de Madrid por 2-1 sobre el Real Madrid en el derbi de la capital española. El mediocampista estadounidense fue titular y disputó los 90 minutos en el Metropolitano, donde tuvo actividad constante en el centro del campo. Cardoso ha recuperado protagonismo desde la tercera jornada de LaLiga después de perderse los primeros dos encuentros. Con el triunfo, el Atlético llegó a 16 puntos y superó al Real Madrid, que se quedó con 15. LEE LA NOTA COMPLETA