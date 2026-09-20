Real Madrid TV explota contra el arbitraje y lanza durísimo mensaje tras el derbi

La televisora oficial del conjunto merengue cuestionó las decisiones arbitrales y aseguró que el partido quedó condicionado por el silbante

El Madrid, en contra del arbitraje | DEL POZO / AFP

El Real Madrid volvió a quedar en el centro de la polémica arbitral tras el derbi ante el Atlético de Madrid, y Real Madrid TV utilizó su espacio posterior al encuentro para cuestionar con dureza las decisiones tomadas durante el partido. La cadena oficial del club puso especial atención en las acciones que, desde su perspectiva, pudieron modificar el desarrollo del encuentro.

Uno de los principales argumentos de Real Madrid TV fue que el Atlético de Madrid pudo haber terminado el partido con nueve jugadores. La televisora señaló que las decisiones arbitrales condicionaron el desarrollo del derbi y dejó abierta la duda sobre qué habría ocurrido si el conjunto rojiblanco hubiera sufrido esas expulsiones.

“No sabemos lo que habría pasado si el Atlético se hubiera quedado con nueve jugadores”, señalaron durante el análisis. A partir de esa premisa, el medio oficial del Real Madrid consideró que las circunstancias del encuentro impedían reducir la discusión únicamente al desempeño futbolístico de ambos equipos.

La crítica subió de tono al cuestionar lo que Real Madrid TV considera una diferencia en la aplicación del reglamento cuando las acciones involucran al conjunto blanco. “Hay otra vara de medir con el Madrid. No dejan competir al Real Madrid”, afirmaron, antes de extender sus cuestionamientos hacia LaLiga y la Federación.

Entre las jugadas señaladas apareció la entrada de Kang In Lee sobre Federico Valverde. Real Madrid TV también cuestionó la actitud del árbitro Ortiz Arias durante la protesta posterior del futbolista uruguayo. “En la entrada de Kang Inn Lee sobre Fede, cuando Valverde se levanta y protesta, el árbitro se ha dirigido con actitud chulesca y macarra a Valverde”, denunciaron.

La cadena madridista también puso en duda que determinadas acciones hubieran recibido el mismo castigo si se hubieran producido en el área contraria. En ese sentido, comparó las decisiones tomadas durante el derbi y expresó dudas sobre si una jugada similar habría terminado con la expulsión de un futbolista del Atlético.

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“Visto cómo ha sido el arbitraje, tengo dudas de si en el otro área expulsan al jugador del Atlético de Madrid como han hecho con Huijsen”, fue otra de las afirmaciones realizadas durante el programa. La referencia apuntó directamente a la disparidad que, según Real Madrid TV, existe en algunas decisiones arbitrales.

El análisis terminó con una postura especialmente crítica respecto al desarrollo del partido. Real Madrid TV consideró que las decisiones arbitrales tuvieron una influencia suficiente para impedir una discusión centrada exclusivamente en el fútbol y concluyó: “No tiene sentido hacer debate futbolístico”.

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