Mourinho explota contra el arbitraje tras perder el derbi: “Enhorabuena al Comité de designación”

El técnico merengue explotó contra el arbitraje tras caer 2-1 en el derbi, mostró imágenes de dos entradas y cuestionó al árbitro, al VAR y al Comité de designación

El portugués recordó a su primera etapa | OSCAR DEL POZO / AFP

El regreso de José Mourinho a un derbi de Madrid en LaLiga terminó con derrota, polémica y una rueda de prensa que colocó al arbitraje en el centro de la discusión. El Atlético de Madrid venció 2-1 al Real Madrid en el Metropolitano, en un encuentro que cambió después de la expulsión de Dean Huijsen al comienzo de la segunda mitad.

Alejandro Grimaldo convirtió el penalti que abrió el marcador y Jonathan David hizo el segundo para el conjunto de Diego Simeone. Antonio Rüdiger recortó distancias al minuto 89, pero el cuadro blanco ya no alcanzó el empate y quedó con 15 puntos, seis por detrás del Barcelona.

Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano cuando Mourinho apareció ante los medios. El portugués llevó impresas imágenes de dos acciones de la primera mitad, las entradas de Cuti Romero sobre Jude Bellingham y Kang-in Lee sobre Federico Valverde, y las utilizó como punto de partida para una de sus comparecencias más duras desde que regresó al Real Madrid.

Mourinho muestra las imágenes: “La historia del partido está aquí”

Mourinho muestra las imágenes | Captura

La primera pregunta fue sobre el arbitraje y Mourinho apenas necesitó escucharla completa. Señaló las fotografías que había colocado sobre la mesa y aseguró que ambas acciones debieron terminar en expulsión. “Nos podíamos ahorrar la conferencia de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después, once contra diez, podemos imaginar lo que serían 50 minutos con once contra nueve. Por lo tanto, me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que lo han dado todo, que han hecho un primer tiempo de gran clase y personalidad. El partido se podía haber ganado perfectamente en el segundo tiempo”.

Las dos jugadas generaron debate durante y después del encuentro. Expertos consideraron que tanto la entrada de Romero como la de Kang-in Lee eran acciones merecedoras de roja. En el caso de Romero, el CTA explicó posteriormente que la intervención del VAR se produjo por una confusión de identidad y no para revisar una posible expulsión.

“Quien tiene que estar feliz es el Comité de designación arbitral”

Mourinho fue más lejos al analizar la elección de Miguel Ángel Ortiz Arias, quien dirigía por primera vez un derbi madrileño. El técnico cuestionó que el nombre del colegiado hubiera trascendido días antes del encuentro y también puso el foco sobre su falta de internacionalidad. “Quien tiene que estar feliz, obviamente además de la gente del Atlético porque ha ganado los puntos, es el Comité de designación arbitral, porque ha sido todo muy extraño. La primera cosa es que una semana antes del partido ya se sabía quién era el árbitro cuando, según me dicen, normalmente es 24 horas antes”.

En realidad, la designación oficial se conoció durante la semana previa, aunque el nombre de Ortiz Arias había circulado antes como posibilidad. Su elección también tuvo un componente histórico: se convirtió en el primer árbitro madrileño en dirigir un derbi entre Atlético y Real Madrid, después del cambio en el criterio de territorialidad. “Después, se pone a un árbitro que con 41 años no tiene internacionalización. Pues no será porque es un gran árbitro. El pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, una presión que yo llamo ‘la presión de los años 80’, que ya se ve muy poco en los días de hoy”.

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Mourinho también apunta contra el VAR

El entrenador madridista dirigió después sus críticas hacia Jesús Trujillo Suárez, responsable del VAR, a quien relacionó con otras decisiones arbitrales en encuentros anteriores del Real Madrid. “El señor Trujillo, que ha sido el VAR, lo ha llamado en la primera acción y pienso que no le ha llamado en la segunda, que es todavía más grande que la primera. Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid. Sin ir más lejos, la temporada pasada, la Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona… Es un VAR que tiene mucha historia”.

Mourinho diferenció, además, la situación del árbitro sobre el césped de la del responsable de la sala VOR. “Si del árbitro se puede decir que era alguien sin experiencia y dimensión para venir a un derbi, para este señor no hay presión, porque ahí, en Las Rozas, no hay presión. O hay presión y nosotros no sabemos”.

El portugués recordó que durante sus primeros meses después de volver al club había tratado de mantenerse alejado de las polémicas arbitrales. La acumulación de decisiones de las últimas jornadas, afirmó, terminó por cambiar su postura. “Me gustaría salir de aquí, obviamente con la victoria, pero al perder me gustaría salir sin tener que hablar. Ya estoy aquí desde hace tres meses y vosotros habéis entendido que no estoy mucho en esta dirección. Dos rojas contra el Elche, pero después ganamos. Dos rojas hoy y ya es un poco más difícil. Esta combinación, un árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos y un señor en el VAR que tiene una gran historia… enhorabuena al Comité de designación arbitral”.

La expulsión de Huijsen

La jugada determinante del segundo tiempo llegó cuando Dean Huijsen derribó a Giuliano Simeone dentro del área. Tras la revisión, Ortiz Arias señaló penalti y expulsó al defensa del Real Madrid. Grimaldo convirtió desde los once metros y seis minutos más tarde Jonathan David amplió la ventaja rojiblanca. Mourinho evitó emitir una conclusión definitiva porque aseguró que todavía no había revisado la acción. “La expulsión de Huijsen, te confieso que todavía no la he visto en el iPad. Ha sido muy lejos para tener un juicio. No lo sé”.

“Hay quien me dice en el vestuario que la falta se inicia fuera del área y, si es así, debe ser falta, expulsión y 0-0. Si es dentro, es penalti y, si hay una actitud obvia de tirar de la camiseta, en ese caso sí sería expulsión. Pero todo esto es en el segundo tiempo”.

Para el entrenador, el análisis volvía necesariamente a lo ocurrido antes del descanso. “En el primer tiempo estamos hablando de un derbi de once contra nueve. El segundo ha sido once contra diez y se han visto las dificultades. Los jugadores han tenido que dar todo lo que tenían para poder competir, pues imagínate once contra nueve. No hay milagros en el fútbol. Once contra nueve ya podemos imaginar cómo acababa. Pero, con honestidad, la de Dean todavía no la he visto”.

Mourinho recuerda otras polémicas de las últimas jornadas

La derrota dejó al Real Madrid por detrás del Atlético y a seis unidades del Barcelona. Preguntado por el inicio de campeonato, Mourinho reconoció que la posición no era la deseada, aunque insistió en que todavía queda una parte amplia de la temporada por disputarse. “Obviamente queremos ser primeros, no segundos, terceros, cuartos o quintos. Queremos tener más puntos. Pero, en condiciones normales, esto no es como inicia, sino como acaba. Estamos hablando de finales de septiembre y aún queda tanto para jugar”.

El portugués comenzó entonces a enumerar acciones de jornadas anteriores que, desde su perspectiva, perjudicaron al Madrid o beneficiaron a sus rivales. “Cosas que se han visto en las últimas semanas… aquí en este estadio, el gol anulado a Osasuna es para reír, el penalti en San Sebastián es para reír, el penalti del Barcelona es para reír, la no expulsión contra el Athletic de Bilbao… son cosas acumuladas”.

Mourinho añadió que esperaba encontrarse una situación diferente en su regreso al campeonato español. “Yo pensaba que encontraba una Liga diferente de la Liga que he dejado. Me han dicho que no y me han explicado por qué no era diferente de la Liga que yo dejé aquí años atrás. Pero ahí vamos. Vamos a luchar”.

Pese a sus críticas, el entrenador evitó responsabilizar a sus futbolistas. “Los chicos se van tristes, obviamente, pero lo hacen con el abrazo de su entrenador, porque respeto mucho lo que ellos sienten en el campo. Lo que nuestros jugadores sienten en el campo no es normal”.

“Me gustó mi equipo como equipo. Mucho en el primer tiempo y en el segundo fue muy difícil tener el balón y parar la posesión de un buen equipo con un jugador más. Pero me gustó el orgullo y la determinación. No estoy decepcionado con mis jugadores y no tengo nada que reprocharles. Dentro de lo negativo del resultado, es una sensación positiva para mí”.

“Quiero pensar que el Comité arbitral se ha equivocado”

Cuando fue cuestionado sobre si todo lo ocurrido podía hacer más complicada la pelea por LaLiga, Mourinho volvió a reclamar igualdad de condiciones, aunque rechazó afirmar que las decisiones arbitrales respondieran a algo preparado. “Si nos dejan en paz, tranquilos, y nos dejan competir en igualdad de circunstancias con todos, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto es algo preparado. No quiero pensar en esto, sino en que simplemente se han equivocado, como un entrenador o un jugador se equivoca”.

Tras unos segundos de silencio, volvió a cargar contra la elección arbitral: “Quiero pensar que el Comité arbitral se ha equivocado. Pobre gente, se han equivocado y han metido a uno de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y a otro que tiene un historial muy ridículo contra el Real Madrid. Se han equivocado, sólo esto”.

La última pregunta llevó la comparecencia hasta el caso Negreira. Mourinho respondió con ironía cuando le preguntaron si consideraba que la competición continuaba marcada por aquel episodio: “¿Negreira ya no está, no? ¿O todavía está? Ah, si no está, no está manchada por Negreira. Si ya no está…”

Así terminó una rueda de prensa que dejó el resultado del derbi casi en segundo plano. Mourinho respaldó a sus jugadores, cuestionó las decisiones de Ortiz Arias y Trujillo Suárez y puso bajo el foco al sistema de designaciones arbitrales, después de una derrota que permitió al Atlético superar al Real Madrid en la clasificación.

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