¿Cuántas veces ha ganado la Liga MX la Leagues Cup? Lista completa de campeones
Con una nueva edición de la Leagues Cup en puerta, damos un repaso al torneo que se disputa entre la MLS y la Liga MX
La Liga MX y la MLS entrarán en un parón por la disputa de la Leagues Cup 2026, este certamen que enfrenta a equipos estadounidenses ante conjuntos mexicanos por la gloria, el cual se llevará a cabo del 4 al 13 de agosto en su fase de grupos y, del 25 de agosto al 6 de septiembre los cuartos de final y la gran final. Aquí la nota.