Jenni Hermoso mantiene en suspenso su futuro con Tigres Femenil

Pedro Losa reconoció la importancia de la española en el vestidor, pero señaló que la decisión final dependerá de la futbolista

El futuro de Jennifer Hermoso con Tigres sigue en el aire | Imago7

La permanencia de Jennifer Hermoso con Tigres Femenil se encuentra en el aire, así lo dejó entrever el técnico felino, Pedro Losa. El español destacó la importancia de la campeona del mundo en 2023 para la plantilla y el club; no obstante, aclaró que la decisión sobre su futuro le corresponde a la futbolista.

“Es un estandarte de trabajo y profesionalidad, y lo sigue siendo en el fútbol femenino. A nivel personal, me une un vínculo con ella, y me consta que ese vínculo se extiende desde el cuerpo técnico hasta sus compañeras. Es una jugadora muy querida en el club, sobre todo de puertas hacia dentro. Las circunstancias que dicten lo que vaya a ocurrir no me corresponden a mí. En su momento se comunicará lo que se tenga que comunicar. A mí me corresponde entrenar al equipo”, comentó.

Por otro lado, Losa aseguró que no contempla un plan secundario ante una posible salida de Hermoso y reiteró que, en caso de concretarse, el club no recurrirá necesariamente a un fichaje de renombre.

“El plan que tengo es trabajar con las jugadoras que están hoy. Los planes B, C o D están basados en trabajos internos con diferentes departamentos del club y en evaluar qué podemos mejorar, no solo en la plantilla”, explicó.

“Los fichajes estrella ya los tenemos. No creo que una jugadora vaya a venir a aportar más que Alexia Delgado o Stephany Mayor, y podría seguir con la lista. A partir de ahí, no esperemos que un fichaje estrella llegue con una varita mágica para ganar el campeonato. Los títulos los ganan las jugadoras, las atletas y las trabajadoras que se sacrifican cada día”, añadió.

Las posibilidades de que Hermoso salga durante este mercado permanecen abiertas, pues existe la opción de que regrese al Atlético de Madrid. Sin embargo, la futbolista española todavía tiene contrato con Tigres Femenil hasta diciembre y, dentro del club, no se descarta una posible venta.

Tigres Femenil hará su debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil el sábado 1 de agosto, cuando enfrente a Puebla en el Estadio Universitario, en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro del país. Un duelo en el que buscará el triunfo para iniciar el certamen con el pie derecho, luego de perder el Campeón de Campeones 2026 ante el América.

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