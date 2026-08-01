FC Juárez vs Pumas en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Antecedentes FC Juárez vs Pumas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Desde la aparición de FC Juárez en Primera División, en el Apertura 2019, y hasta el Clausura 2026, fronterizos y Pumas se enfrentaron en 15 ocasiones dentro de la Liga MX. El historial favorece al conjunto universitario, que consiguió seis victorias, mientras los Bravos sumaron tres triunfos y se registraron seis empates.

A pesar de la ventaja de Pumas en partidos ganados, el balance goleador refleja una paridad total: ambos clubes marcaron 22 goles durante este periodo. El resultado más abultado fue el empate 4-4 del Clausura 2020, mientras que la victoria más amplia correspondió a FC Juárez, que se impuso 4-1 en el Apertura 2023. El cruce más reciente terminó con triunfo auriazul por 4-2 en Ciudad Universitaria.

Pumas 4-2 FC Juárez | Jornada 16 | Clausura 2026

FC Juárez 3-1 Pumas | Jornada 10 | Apertura 2025

FC Juárez 1-1 Pumas | Play-In | Clausura 2025

Pumas 0-0 FC Juárez | Jornada 15 | Clausura 2025

FC Juárez 1-2 Pumas | Jornada 3 | Apertura 2024