FC Juárez vs Pumas en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
No te pierdas un solo detalle del partido en la frontera entre los Bravos y Universitarios
Alineaciones FC Juárez vs Pumas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Tanto Pedro Caixinha como Esteban Solari salen al partido con su mejor plantel para tratar de quedarse con la victoria. Aunque en la semana se dudaba de la participación de Keylor Navas por una molestia en la rodilla, el guardameta costarricense sí podrá estar presente en el duelo en la frontera.
FC Juárez: Sebastián Jurado; Gilberto Sepúlveda, Jesús Murillo, Manuel Mayorga, Oscar Ortega, Francisco Nevárez; Denzell García, Guilherme Castilho, Ían Torres, Jose Rodríguez; Oscar Estupiñán.
Pumas: Keylor Navas; Rubén Duarte, Nathanael Ananias, Álvaro Angulo; Rodrigo López, Francisco Córdova, Víctor Arteaga, Carlos Antuna, Pedro Vite; Olávio Vieira Dos Santos Junior, Robert Morales.
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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre el FC Juárez y Pumas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en duelo correspondiente a la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Un encuentro que llama la atención por la actualidad que viven ambos equipos en el fútbol mexicano. Los fronterizos tienen dos derrotas al hilo en el certamen; mientras que los auriazules tienen un triunfo y un descalabro en las primeras dos fechas del campeonato.
¿A qué hora juega FC Juárez vs Pumas y dónde ver hoy 31 de julio la jornada 3 de la Liga MX 2026?
El duelo está programado para llevarse a cabo el viernes 31 de julio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que ya entrada la noche se dará a conocer al ganador del compromiso que se llevará a cabo en la frontera norte del país.
Antecedentes FC Juárez vs Pumas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Desde la aparición de FC Juárez en Primera División, en el Apertura 2019, y hasta el Clausura 2026, fronterizos y Pumas se enfrentaron en 15 ocasiones dentro de la Liga MX. El historial favorece al conjunto universitario, que consiguió seis victorias, mientras los Bravos sumaron tres triunfos y se registraron seis empates.
A pesar de la ventaja de Pumas en partidos ganados, el balance goleador refleja una paridad total: ambos clubes marcaron 22 goles durante este periodo. El resultado más abultado fue el empate 4-4 del Clausura 2020, mientras que la victoria más amplia correspondió a FC Juárez, que se impuso 4-1 en el Apertura 2023. El cruce más reciente terminó con triunfo auriazul por 4-2 en Ciudad Universitaria.
Pumas 4-2 FC Juárez | Jornada 16 | Clausura 2026
FC Juárez 3-1 Pumas | Jornada 10 | Apertura 2025
FC Juárez 1-1 Pumas | Play-In | Clausura 2025
Pumas 0-0 FC Juárez | Jornada 15 | Clausura 2025
FC Juárez 1-2 Pumas | Jornada 3 | Apertura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, FC Juárez es favorito al tener un momio de +148, por lo que al hacer una apuesta de mil pesos, daría una ganancia de dos mil 480 pesos. Los Pumas tienen un momio de +165 y con la misma operación de mil pesos, se podría tener una ganancia de dos mil 650.
El empate también dejaría buenos dividendos, ya que tiene un momio +255. Por lo que si se hace una apuesta de mil pesos por un marcador igualado, uno se podría embolsar hasta tres mil 550 pesos.