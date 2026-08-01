¿Cómo quedaron los colombianos este viernes 31 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Colombia celebró títulos en patinaje de velocidad, natación y bowling, en esta séptima jornada de los Juegos Centroamericanos 2026.

Colombia, campeón de bowling | Comité Olímpico Colombiano

Último día del mes de julio y con ello solo quedaran ocho jornadas más de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La delegación de Colombia tuvo una jornada llena de podios, pero la noticia estuvo en el hito de haber alcanzado las 50 medallas de oro en el certamen.

El patinaje de velocidad, la natación y el bowling, se llevaron todos los reflectores en esta nueva fecha de competencias. Colombia termina el mes de julio con un total de 138 medallas distribuidas en 50 preseas de oro, 56 de plata y 32 de bronce. Resultados que la ubican en la segunda casilla del medallero general.

Resultados de los colombianos hoy viernes 31 de julio en Santo Domingo 2026

Medallas de oro para Colombia

El patinaje de velocidad fue el primer deporte que hizo sonreír de oreja a oreja a todos los colombianos. La histórica Gabriela Rueda no para de descrestar al mundo del patinaje con su talento y volvió a quedarse con la medalla de oro. Esta vez en la modalidad de 10.000 metros con eliminación. Misma prueba en la que Juan Jacobo Medina también gritó campeón.

Las alegrías en los patines no terminarían allí. Pues, Kollin Castro se sacudió de sus presentaciones anteriores y se colgó la presea dorada en los 500 metros más distancia en el sprint. Así mismo, John Tascón no se quedó atrás y también se baño en oro en la misma modalidad.

En la natación también se escuchó el himno de Colombia en lo más alto del podio. Gracias al talento y triunfo de Juan Manuel Morales en la prueba de los 400 metros estilo libre, los ‘cafeteros’ celebraron su segundo título en este deporte en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Por último, pero no menos importante, Colombia ratificó su rótulo de potencia en el bowling centroamericano. En horas de la mañana, el equipo femenino conformado por Sara Duque, Clara Guerrero, María José Rodríguez, Juliana Botero, Juliana Franco y Laura Plazas, se adjudico la última medalla de oro del género en este deporte. Y, el equipo masculino integrado por Óscar Rodríguez, Jaime González, Alfredo Quintana, Sebastián Salazar, Edwar Rey y Juan Hernández, emuló lo hecho por las mujeres.

Medallas de plata para Colombia

Los clavados fue el primer deporte en traer preseas de plata a la delegación ‘tricolor’. Daniela Zapata se quedó con el segundo lugar de la prueba trampolín 1 metros tras registrar un puntaje de 253.35. Luego, en la modalidad de trampolín tres metros sincronizados, Luis Felipe Uribe y Sebastián Morales se bañaron en plata.

Más adelante, el tenis podría de pie a Colombia. Alejandro Arcila y Cristian Rodríguez se quedaron con el segundo lugar de la Copa de Naciones. Este es el mini torneo de tenis que se desarrolla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Ese mismo resultado lo obtuvieron Yuliana Lizarazo y María Torres.

En la natación se entregaron medallas de plata para Colombia. Juan José Giraldo fue segundo en los 200 metros pecho con un tiempo de 2:13.62. Así mismo, el equipo mixto en relevos 4×100 metros libres conformado por Juan Daniel García, Stefanía Gómez, Simón Bermúdez, Sirena Rowe, Isabella Bedoya y Frank Solano, también celebró el metal plateado.

Y ya para cerrar la jornada, Carlos Izquierdo estuvo muy cerca de gritar campeón, pero fuer superado por Arturo Silot de Cuba y se quedó con la medalla de plata. Esto significó la primera medalla en la lucha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Medallas de bronce para Colombia

El último lugar del podio también se vistió de amarillo, azul y rojo. En el acumulado de todo el evento del bowling femenino, Colombia no solo fue oro y plata con María José Rodríguez y Juliana Franco. También fue bronce con Sara Duque. Sumado a esto, en el patinaje de velocidad, Juan Jacobo Mantilla fue tercero en los 10.000 metros con eliminación y 500 metros más distancia sprint. Adicionalmente, Mariana Cabeza se bañó en bronce en la prueba de 400 metros estilo libre de la natación de Santo Domingo 2026.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

En la jornada del viernes 31 de julio, Colombia sumo varias preseas para su medallero general. Lo más destacado fueron las actuaciones en el patinaje de velocidad, natación y bowling. Sumado a eso, en los clavados también se lograron resultados importantes por parte de los colombianos.

Gabriela Rueda, Juan Jacobo Mantilla, Kollin Castro y John Tascón, siguen dominando el patinaje de velocidad. Cada uno le entregó un oro a Colombia. Por su parte, Juan Manuel Morales sorprendió en 400 metros estilo libre y se bañó en oro. Y, para cerrar la jornada, los equipos masculinos y femeninos de bowling, se consagraron campeones en su categoría.

Así las cosas, los atletas colombianos acumularon un total de 19 medallas en el día 7 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Siete preseas de oro, ocho de plata y cuatro de bronce, fue el saldo de los ‘cafeteros’ para quedar instalados en la segunda posición del medallero general.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports se establece como la mejor opción para seguir todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta con todas las acciones en su canal de YouTube.

Para territorio local, República Dominicana. RTVD (Canal 4) es el canal oficial del evento. En Puerto Rico, la transmisión es mediante Telemundo. Y en territorio norteamericano, este evento continental podrán sintonizarse a través del canal oficial de la competición en sus redes sociales.

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