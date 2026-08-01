Fortaleza vs Deportivo Pereira, en vivo la Liga BetPlay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 2

Siga las emociones del juego entre los ‘Amix’ y ‘Matecañas’, válido por la segunda jornada del campeonato.

Fortaleza vs Pereira, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Fortaleza vs Deportivo Pereira y dónde ver en vivo hoy 31 de julio de 2026?

Este duelo, a efectuarse en el Metropolitano de Techo, tendrá su pitazo inicial este viernes a partir de las 8:00 de la noche (hora COL) con el arbitraje de Alejandro Moncada. Para ver el compromiso, estará disponible por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

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Así forma Fortaleza: Cristian Santander; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jhon Balanta, Juan Camilo Castillo; Santiago Vivas, Leonardo Pico, Ítalo Montaño, Sebastián Navarro; Jhon Solís y Teun Wilke. DT: Diego Arias.

Así forma Pereira: Yimy Gómez; Walmer Pacheco, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Luis Moreno; Yuber Quiñones, Jhon Montoya, Miguel Aguirre y Jhon Largacha. DT: Arturo Reyes.

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A la inteligencia artificial le huele que será un partido cerrado. O por lo menos así lo plantea ChatGPT, argumentando que el cuadro capitalino suele hacerse fuerte en Techo, mientras que Pereira va en busca de regularidad. El vaticinio sería de un empate con pocos goles.

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