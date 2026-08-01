Cruz Azul Femenil remonta al Atlas y debuta con triunfo en el Apertura 2026

Las Cementeras reaccionaron en la recta final, marcaron dos goles y sumaron sus primeros tres puntos del torneo

Belén Cruz guio a Cruz Azul para conseguir la voltereta | Imago7

Cruz Azul Femenil y Atlas dieron el banderazo de salida a una nueva etapa de la Liga Femenil con un triunfo de 3-1 para las Cementeras, quienes remontaron en los minutos finales para comenzar con el pie derecho su participación en el torneo Apertura 2026.

Las Celestes estrenaron el nuevo formato de la competencia en la Unidad Deportiva Centenario. A pesar de la controversia generada por los cambios, la afición cementera acompañó al equipo y celebró los primeros tres puntos del campeonato.

El trámite no fue sencillo para las locales, pues Atlas tomó ventaja en el marcador por conducto de Renata Huerta, quien cerró la pinza después de un servicio preciso desde el costado izquierdo.

La reacción de Cruz Azul fue inmediata. Belén Cruz igualó el encuentro con un disparo de derecha desde fuera del área, acción con la que se estrenó como goleadora de su nuevo equipo tras su larg paso por Tigres y dejó sin oportunidad de respuesta a la portera rival.

En la segunda mitad, ambos equipos mantuvieron el orden defensivo y, pese a las modificaciones, el empate parecía definitivo. Sin embargo, el empuje de las Celestes aumentó en la recta final y permitió que La Máquina completara la remontada.

Al minuto 88, Daniela Calderón aprovechó un servicio desde el banderín izquierdo y se elevó dentro del área para conectar un remate de cabeza que terminó en las redes y desató la celebración en las tribunas.

El triunfo de La Máquina quedó sellado durante el tiempo de compensación gracias a Ana Lú Martínez, quien definió con precisión para colocar el 3-1 definitivo e iniciar el Apertura 2026 con el pie derecho y con la mente puesta en los objetivos trazados.

De cara a la jornada 2, Cruz Azul tendrá una visita exigente cuando se mida ante América, actual campeón del torneo. Por su parte, Atlas abrirá su actividad de la semana cuando reciba a Pachuca en el Estadio Jalisco.

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