¡Mineros no se detiene! La nueva protesta para exigir el regreso del ascenso

Los de Zacatecas continúan con su protesta ahora antes del duelo ante Tlaxcala tras la advertencia de la Comisión Disciplinaria

El plantel acompañó la fotografía previa cubriéndose la boca | Imago7

Mineros de Zacatecas realizó una segunda manifestación contra la eliminación del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, ahora antes de su partido frente a Coyotes de Tlaxcala, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX. Los futbolistas se colocaron de rodillas previo al silbatazo inicial para reiterar la postura del club sin detener las acciones del encuentro.

La nueva protesta ocurrió una semana después del primer pronunciamiento sobre la cancha, cuando Mineros y Correcaminos modificaron el arranque de su partido en el Estadio Carlos Vega Villalba. Durante aproximadamente 60 segundos, el equipo zacatecano intercambió pases dentro de su propio campo, mientras el conjunto tamaulipeco permaneció en su sector sin buscar el balón. El encuentro continuó después de esa acción y terminó empatado 3-3.

Mineros cambia la forma de protestar en la Liga de Expansión

En esta ocasión, la manifestación se efectuó antes de que el balón entrara en juego. La decisión permitió que los jugadores expresaran su rechazo al modelo sin ascenso ni descenso, pero sin repetir la conducta de la Jornada 1, cuando varios clubes dejaron de competir con normalidad durante el primer minuto de sus respectivos encuentros.

El plantel acompañó la fotografía previa cubriéndose la boca, mientras algunos aficionados mostraron mantas y camisetas relacionadas con el regreso del ascenso. Desde las tribunas también se escucharon consignas vinculadas con la posibilidad de que los equipos de la segunda categoría puedan competir por un lugar en la Liga MX.

El cambio en la protesta respondió al escenario disciplinario generado por las acciones de la fecha inaugural. Al realizar el gesto antes del silbatazo, Mineros buscó mantener su mensaje fuera del tiempo oficial del encuentro, por lo que el partido pudo comenzar y desarrollarse sin una pausa acordada entre los equipos.

¿Por qué Mineros buscó evitar otra protesta durante el partido?

La Comisión Disciplinaria abrió una investigación después de las manifestaciones de la Jornada 1. Los clubes involucrados recibieron un apercibimiento para que no repitieran acciones que afectaran el desarrollo de los partidos, bajo la posibilidad de recibir multas superiores a los 200 mil pesos u otras sanciones establecidas en el reglamento.

La posible penalización sería equivalente a 2 mil Unidades de Medida y Actualización, una cantidad cercana a los 239 mil pesos, aunque las versiones publicadas no coincidieron sobre si el castigo económico ya había sido aplicado o únicamente quedó establecido como advertencia por reincidencia.

El artículo 57 del Reglamento de Sanciones contempla consecuencias cuando un club se niega a disputar un encuentro sin una causa justificada o deja de participar activamente durante un periodo considerable. Entre las medidas aparece la posibilidad de declarar el partido perdido por 1-0 y aplicar una sanción económica, razón por la que Mineros trasladó su segunda manifestación al protocolo previo.

¿Qué establece el artículo 35 sobre el ascenso y descenso?

La inconformidad comenzó después de la publicación del Reglamento de Competencia para la temporada 2026-2027. El artículo 35 establece que los clubes integrantes de la Liga MX no descenderán a la Liga de Expansión y que los equipos de la segunda categoría tampoco podrán ascender al máximo circuito.

La determinación amplió un modelo iniciado en abril de 2020, cuando la Asamblea de Clubes suspendió temporalmente la promoción y el descenso durante seis temporadas. La medida estuvo acompañada por la transformación del Ascenso MX en la Liga de Expansión, bajo un proyecto que buscaba estabilizar las condiciones financieras y administrativas de las instituciones de la categoría.

El conflicto llegó al Tribunal de Arbitraje Deportivo en 2025. El TAS rechazó la solicitud de varios clubes para que el sistema volviera de manera inmediata y mantuvo vigente el acuerdo que contemplaba la suspensión hasta concluir la temporada 2025-2026. Mineros formó parte del grupo que continuó con el procedimiento junto con Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún, Venados y Leones Negros.

Clubes de Expansión mantienen la exigencia por el ascenso

Después de conocer el reglamento para el nuevo ciclo, distintos equipos publicaron posicionamientos a favor del mérito deportivo. Mineros, Leones Negros, Atlético Morelia, Cancún FC, Correcaminos, Atlético La Paz y Coyotes de Tlaxcala se pronunciaron por recuperar la movilidad entre categorías.

Los clubes sostuvieron que un torneo necesita ofrecer consecuencias deportivas tanto para quienes ganan como para quienes terminan en las últimas posiciones. El mensaje conjunto planteó que el ascenso representa una vía de crecimiento para las instituciones, los jugadores, las fuerzas básicas y las aficiones de distintas regiones del país.

Durante la primera jornada, la protesta no quedó limitada al encuentro entre Mineros y Correcaminos. Jugadores de Coyotes, Leones Negros, Atlético Morelia y Atlético La Paz también participaron en acciones similares dentro de sus partidos. La segunda manifestación de Mineros mostró que el club mantendrá su postura, aunque ahora mediante actos previos que no detengan el tiempo reglamentario.

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