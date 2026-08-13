Messi pierde registro histórico ante Bouanga en la Leagues Cup

Con la fase de grupos de Leagues Cup concluida y con Inter Miami fuera, Denis Bouanga superó a Lionel Messi como el goleador histórico del certamen

Denis Bouanga supera a Messi como goleador de Leagues Cup | Getty vía AFP

La fase de grupos de la Leagues Cup terminó para Inter Miami y LAFC, aunque con panoramas muy distintos. Las Garzas quedaron fuera de la competencia, mientras que el conjunto angelino todavía conserva opciones de avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, LAFC ya no depende únicamente de sus resultados, pues también necesita estar pendiente de lo que ocurra con Austin FC y Chicago Fire, que se medirán ante América y Cruz Azul, respectivamente.

En medio del complicado momento personal que atraviesa Lionel Messi tras la muerte de su padre, el argentino decidió mantenerse concentrado con Inter Miami y tuvo participación durante todo el segundo tiempo frente a León. Su presencia no fue suficiente para evitar la derrota ante el conjunto mexicano, resultado que terminó por dejar fuera a uno de los equipos señalados entre los aspirantes al título. Además, Messi perdió un registro histórico dentro de la Leagues Cup tras la eliminación de su equipo. Nota completa, aquí.