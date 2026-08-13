¿Colombiano por colombiano? Benfica planea una operación que involucra a Richard Ríos y Gustavo Puerta

Rumores sitúan a Gustavo Puerta como objetivo del Benfica si Richard Ríos deja el club portugués en este mercado.

Gustavo Puerta y Richard Ríos | Reuters y Vizzor Image

El mercado del fútbol europeo sigue en marcha y por lo general los colombianos son protagonistas en este periodo. Tras el Mundial muchos ya están con sus respectivos clubes a poco de comenzar la competencia oficial, mientras que otros pueden llegar a tener cambio de aires.

Falta poco para que las ligas del mundo den inicio y eso significa ver de nuevo a los ‘Cafeteros’ dentro del campo de juego. Sin embargo, hasta que no se cierren los tiempos de transferencias cualquier cosa puede pasar, sobre todo con aquellos que vienen mostrando buen nivel o que ya tienen experiencia en sus piernas.

Pues bien, el Benfica tiene entre sus planes un posible cambio de jugadores colombianos de cara a la temporada que está a la vuelta de la esquina, aunque no es fijo que vaya a suceder. Lo cierto es que son compatriotas que comparten posición y que estuvieron participando del Mundial 2026.

¿Sale uno y llega el otro?

Richard Ríos en estos momentos tiene contrato vigente con el conjunto portugués hasta junio del 2030. No obstante, algunos rumores indican que puede que cambie de equipo a pesar de ese vinculo. Inclusive su representante se estaría moviendo en ese sentido, detalla el periodista Bruno Andrade de la cadena CNN de dicho país.

En dado caso que se concrete su salida, Benfica tendría en carpeta a Gustavo Puerta, quien fue una de las revelaciones de la cita orbital. El mediocampista también tiene un contrato activo con Racing Club de Santander, el cual va hasta junio de 2029. El futbolista de 23 años tiene algunos pretendientes, aunque por ahora ninguno que vaya firme por él.

🚨 Agentes de Richard Ríos estão na Europa para desbloquear a saída do médio, revela o jornalista Bruno Andrade na @cnnportugal.

Gustavo Puerta é o alvo do Benfica para colmatar a possível saída do jogador de 26 anos, adianta a mesma fonte. pic.twitter.com/tJSPSBVpdJ — Diário de Transferências (@DTransferencias) August 13, 2026

También se debe mencionar que Benfica no ha realizado algún ofrecimiento por sus servicios, ya que todo dependería de si Ríos se marcha o no. Así va la situación hasta el momento, a la espera de que en las próximas horas haya más claridad en si puede ser real que se haga ese cambio de colombiano por colombiano.

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