Cerca del 80% de las estaciones base de Claro en las zonas afectadas ya están operando con normalidad

Cerca de dos millones de usuarios prepago de los departamentos afectados recibieron un paquete gratuito por siete días con llamadas y mensajes de texto ilimitados y 2 GB de navegación.

Claro, presente en el terremoto de Colombia | Claro Colombia.

Claro Colombia continúa avanzando en la recuperación de su infraestructura y la normalización de los servicios de telecomunicaciones en los departamentos afectados por el terremoto. Gracias al trabajo ininterrumpido de sus equipos técnicos y de ingeniería, cerca del 80% de las estaciones base de la compañía y aproximadamente el 100% de los nodos de fibra en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca ya se encuentran operando correctamente.

Desde el primer momento de la emergencia, la compañía activó su sala de crisis y los protocolos de contingencia para dimensionar las afectaciones, priorizar la recuperación de la infraestructura y mantener la mayor disponibilidad posible de los servicios. Los equipos permanecen desplegados en las zonas impactadas y continúan desarrollando labores para restablecer progresivamente la conectividad de las comunidades.

Entre el lunes, martes y miércoles, Claro recuperó cerca de la mitad de las estaciones base inicialmente afectadas y logró avances importantes en la recuperación de las redes de fibra y otros servicios. La compañía mantiene concentrados sus esfuerzos en alcanzar la mayor normalización posible de la operación.

Los avances se registran pese a factores externos que todavía inciden en algunos puntos, como las interrupciones en el suministro de energía eléctrica, las dificultades de acceso a la infraestructura y las necesidades de combustible para mantener operativos los sistemas de respaldo. En este sentido, la compañía adquirió 26 plantas de energía para Quibdó, Pereira y Cali las cuales ya se encuentran en los sitios.

Claro trabaja de manera coordinada con las autoridades y diferentes actores en los territorios para continuar acelerando la recuperación. Como parte de las medidas adoptadas para facilitar la comunicación durante la emergencia, la compañía entregó automáticamente a cerca de dos millones de clientes prepago en los departamentos afectados un paquete gratuito, vigente durante siete días, que incluye llamadas y mensajes de texto ilimitados, así como 2 GB de navegación.

Claro Colombia reitera su solidaridad con las personas, familias, comunidades y colaboradores afectados, y mantiene su compromiso de trabajar de forma permanente para recuperar la conectividad en las zonas impactadas.

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