Vuelta a Colombia 2026: cancelada la etapa 6 y está en duda la continuidad de la carrera

El terremoto obligó a cancelar la sexta etapa de la Vuelta a Colombia. Fedeciclismo analiza si se disputarán las tres jornadas restantes.

Cancelada la sexta etapa de la Vuelta a Colombia | FCC.

La sexta etapa de la Vuelta a Colombia fue cancelada este jueves debido a las dificultades de movilidad que persisten en varias zonas del país tras el terremoto registrado el pasado lunes. La jornada estaba prevista entre Manizales y Jericó, pero finalmente no pudo completarse por decisión de las autoridades y la organización de la carrera.

La etapa había sido recortada a 78 kilómetros

Luego de finalizar la jornada del miércoles en el Alto de El Sifón, la caravana se trasladó hasta Manizales para pasar la noche. La intención inicial era mantener la competencia y disputar la sexta fracción, aunque con modificaciones en el recorrido. Por ello, se había establecido que los corredores comenzarían después del puente sobre el río Arquía y terminarían en el alto de Jericó, sin llegar hasta el municipio antioqueño.

De esta manera, el recorrido fue reducido inicialmente a 78 kilómetros. La etapa comenzó como estaba previsto, pero mientras los ciclistas avanzaban en condición de neutralización, se tomó la determinación de suspender definitivamente la jornada.

La principal razón estuvo relacionada con las condiciones de movilidad en esta zona del país, afectada por el terremoto. Las autoridades no contaban con el personal suficiente para acompañar el desarrollo de la carrera, debido a que sus esfuerzos están concentrados en atender la emergencia.

Las vías son prioridad para las ayudas humanitarias

De acuerdo con lo conocido, uno de los factores determinantes para cancelar la etapa fue la necesidad de mantener las vías habilitadas para el traslado de camiones, equipos y ayudas humanitarias hacia las ciudades que resultaron afectadas por el terremoto.

Ante este panorama, la organización y las autoridades optaron por no generar mayores dificultades en la movilidad de la región. La prioridad actualmente está puesta en garantizar el paso de los vehículos que hacen parte de las labores de atención y recuperación.

¿Qué pasará con las últimas etapas de la Vuelta a Colombia?

La Federación Colombiana de Ciclismo todavía no ha definido qué sucederá con el resto de la competencia. En el calendario estaba prevista para este viernes la séptima etapa, entre Jericó y el Alto Ecosiembra, con un recorrido de 135 kilómetros.

Para el sábado está programada la octava fracción, una contrarreloj individual de 33,6 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia y la entrada al túnel de Occidente. Finalmente, el domingo la carrera tendría su cierre con un circuito en Medellín, compuesto por ocho vueltas a un trazado de 13 kilómetros por sectores como El Poblado, San Diego y la vía Las Palmas.

Rubén Galeano, presidente de Fedeciclismo, explicó que la decisión sobre las próximas jornadas se tomará teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país. “Vamos a esperar la decisión sobre el resto de la carrera. No queremos importunar a la gente que está trabajando en el tema de ayudas humanitarias. Sabemos que hay afectaciones en Antioquia y no queremos causar ningún inconveniente”, señaló.

Galeano también dejó abierta la posibilidad de que la Vuelta a Colombia termine antes de lo previsto: “La vía de hoy sí tiene afectación en Colombia, por eso se canceló. Vamos a revisar si se sostienen las tres etapas o la Vuelta se acaba de hoy”. Así, la continuidad de la competencia dependerá de las condiciones de las carreteras y de las necesidades de atención a las zonas afectadas.

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