América inicia una nueva era bajo el mando de Guillermo Almada: con bajas, pero sin excusas

Guillermo Almada debutará como técnico del América frente al Querétaro este sábado 18 de julio en el Estadio Corregidora con una plantilla mermada

Las Águilas del América abren las alas este sábado en el torneo Apertura 2026 para enfrentar a los Gallos Blancos de Querétaro. El encuentro marcará el debut oficial de un nuevo proyecto deportivo encabezado por Guillermo Almada en la dirección técnica, una etapa que arranca con altas expectativas, pero también con un panorama complejo debido a la conformación de la plantilla.

Hasta el momento, la directiva azulcrema sigue trabajando a contrarreloj en el mercado de pases, ya que no se han sumado futbolistas que funjan como refuerzos oficiales para este certamen. A esto se suma una importante sacudida en el plantel tras las bajas de los brasileños Rodrigo Dorado y Vinicius Lima, así como la no convocatoria de otros extranjeros como Thiago Espinoza y Víctor Dávila.

Por si fuera poco, el estratega charrúa no podrá contar para este partido con los seleccionados mundialistas Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, quienes aún no recuperan el ritmo futbolístico óptimo tras su participación internacional. Asimismo, Alejandro Zendejas quedó descartado tras ser intervenido quirúrgicamente a mitad de semana para una limpieza en la rodilla derecha.

Dos estilos diferentes, misma ilusión

A pesar de las ausencias y los movimientos en el nido, dentro del vestuario impera el optimismo y la rápida adaptación a la idea del nuevo timonel. La transición del cuerpo técnico anterior al esquema de Guillermo Almada ha sido bien recibida por el grupo, que encuentra similitudes en la propuesta de alta intensidad.

“La realidad es que son dos estilos diferentes, aunque lo que piden es parecido a lo que veníamos haciendo. Veo mucha ilusión en el grupo por recuperar lo que en este último periodo no pudimos lograr“, externó el defensor Ramón Juárez respecto al sentir del plantel.

El tricampeonato es historia; el objetivo es la siguiente estrella

Para el conjunto de Coapa, el pasado reciente de gloria individual y colectiva ha quedado guardado en las vitrinas. La plantilla tiene claro que el éxito anterior no les garantiza nada en el presente y que la exigencia de la institución los obliga a pelear absolutamente todo lo que jueguen, incluidos los torneos internacionales que se avecinan en el calendario.

“Para nosotros, la Leagues Cup es un torneo que queremos ganar, tenemos esa espina clavada. Más allá de la obligación de cada torneo, en la Liga estamos conscientes de que la etapa del tricampeonato ya quedó atrás; debemos buscar la siguiente estrella y marcar una nueva historia. El tricampeonato ya pasó, ahora hay que ser conscientes de volver a ganar un título“, sentenció Juárez con firmeza.

América saltará a la cancha este sábado no solo a buscar los primeros tres puntos del torneo, sino también a demostrar que la mística del club y el sello de intensidad de Guillermo Almada pueden sobreponerse a cualquier baja inicial.

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