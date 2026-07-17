UEFA limita el VAR y no revisará simulaciones bajo el criterio de confusión de identidad

UEFA no aplicará el criterio de confusión de identidad usado por el VAR para expulsar a Embolo y también rechazará la llamada Ley Prestianni en sus competiciones

La expulsión de Embolo generó controversia en el Mundial | Reuters

La UEFA decidió que las posibles simulaciones no sean revisadas por el VAR bajo el criterio de ‘confusión de identidad’ en sus competiciones, una interpretación que se aleja de la aplicada por la FIFA durante el Mundial 2026. La medida llega después de la expulsión de Breel Embolo en el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza, una acción que abrió el debate sobre los límites del videoarbitraje.

El organismo europeo indicó a sus árbitros asistentes de video que la figura de identidad equivocada debe reservarse para situaciones objetivas, como aquellas en las que el árbitro muestra una tarjeta amarilla o roja a un futbolista distinto del que cometió la infracción. Por ello, el VAR no podrá utilizar esta vía para transformar una falta señalada sobre el terreno de juego en una amonestación por simulación.

La expulsión de Embolo que abrió el debate sobre el VAR

La modificación del protocolo de la International Football Association Board permite revisar una jugada cuando una tarjeta es mostrada al jugador equivocado de cualquiera de los dos equipos. La IFAB amplió así un criterio que anteriormente estaba relacionado principalmente con la identificación incorrecta de dos compañeros del mismo conjunto.

La nueva interpretación fue utilizada por primera vez en el Mundial 2026 durante un partido entre Estados Unidos y Paraguay. El árbitro había amonestado al estadounidense Tim Ream por una supuesta infracción sobre Miguel Almirón, pero el VAR consideró que el paraguayo había simulado el contacto, por lo que retiró la tarjeta al defensor y amonestó al atacante.

El caso con mayores consecuencias ocurrió en los cuartos de final entre Argentina y Suiza. Leandro Paredes recibió inicialmente una tarjeta amarilla por una entrada sobre Breel Embolo, pero la revisión determinó que el delantero suizo había buscado el contacto y exagerado la caída. La amonestación al argentino fue retirada y Embolo recibió una segunda amarilla, seguida de la tarjeta roja.

La expulsión se produjo en el minuto 72, cinco minutos después de que Suiza empatara el encuentro. El marcador se encontraba 1-1 cuando el conjunto europeo quedó con diez jugadores y Argentina terminó imponiéndose por 3-1 durante la prórroga. La decisión generó reclamos de jugadores y miembros del cuerpo técnico suizo por la aplicación del protocolo en una acción considerada subjetiva.

La controversia no se centró únicamente en determinar si Embolo simuló, sino en permitir que el VAR revisara una primera tarjeta amarilla a partir del apartado de identidad equivocada. El protocolo del videoarbitraje normalmente limita las intervenciones a goles, penaltis, expulsiones directas, segundas amarillas claramente incorrectas y errores en la identidad del sancionado.

La postura de la UEFA establece que una simulación constituye una valoración interpretativa y no un error objetivo de identidad. De acuerdo con la directriz enviada a sus árbitros, el videoarbitraje deberá intervenir en este apartado solamente cuando sea evidente que el colegiado sancionó a un jugador diferente del responsable de la infracción.

Esto no significa que el VAR quede impedido para intervenir en todas las simulaciones. La tecnología podrá revisar una acción de este tipo si deriva en un penalti incorrecto, una tarjeta roja directa o una segunda amarilla equivocada que provoque una expulsión. La restricción se aplica específicamente al uso del criterio de confusión de identidad para revisar una primera amonestación.

UEFA también rechaza la denominada Ley Prestianni

La decisión se suma al rechazo de la UEFA a la conocida como ‘Ley Prestianni’, utilizada por la FIFA para sancionar con tarjeta roja a un jugador que se cubra la boca mientras se dirige a un adversario o miembro del equipo arbitral. El organismo europeo no contempla aplicar automáticamente esa conducta como motivo de expulsión en sus torneos.

La UEFA tampoco aplicará de manera automática la expulsión cuando un futbolista abandone el terreno de juego como señal de protesta por una decisión arbitral. Con estas determinaciones, el organismo europeo marca una diferencia respecto a las directrices implementadas por la FIFA y apuesta por limitar las revisiones del VAR en acciones que dependen de la interpretación del árbitro.

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