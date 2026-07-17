¿Cómo puede afectar la contaminación a los jugadores de la final del Mundial?

Así está el pronóstico del clima y de calidad del aire para el España vs Argentina del domingo en Nueva York, donde hay contingencia ambiental

¿Cuánto afecta la contaminación a los futbolistas? | Reuters

La contaminación es el tema del que más se habla previo a la final del Mundial entre España y Argentina. Las condiciones climáticas distan de ser las ideales en el noreste de los Estados Unidos debido a la mala calidad del aire que podría afectar el día del partido.

La FIFA ha asegurado que no se piensa cambiar la hora del partido, aunque los protocolos de la federación estadounidense podría llevar a hacer algunas modificaciones adicionales, como el tener pausas de hidratación cada 15 minutos, una medida que ya se utilizó en el partido de la NWSL, la liga del fútbol femenil, entre el Gotham y el Washington Spirit, para reducir el riesgo para los atletas.

¿Dónde se origina la contaminación que afecta a Nueva York y otras partes de Estados Unidos?

La Gran Manzana es la ciudad más grande de la Unión Americana, pero no suele tener niveles de contaminación tan altos como en otras urbes. La situación que actualmente se vive es consecuencia de los cerca de 900 incendios forestales activos en territorio canadiense. Las corrientes de aire en el noreste de los Estados Unidos llevó el humo a ciudades como Chicago, Detroit, Washington D.C. y Nueva York.

¿Cuándo se considera peligrosa la calidad del aire?

El National Weather Service, una de las agencias de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estado Unidos, analiza la contaminación con el coeficiente del U.S. Air Quality Index (AQI),una escala que se centra en los efectos en la salud que puede experimentar unas horas o días después de respirar aire contaminado. Mide cinco principales contaminantes: el ozono, contaminación de partículas, monóxido de carbono, dióxido de sulfuro y dióxido de nitrógeno. Esta es la escala:

De 0-50 : bueno, con riesgo bajo de contaminación.

: bueno, con riesgo bajo de contaminación. De 51 a 100 : moderado, pero no es de riesgo salvo para personas sensibles a la mala calidad del aire.

: moderado, pero no es de riesgo salvo para personas sensibles a la mala calidad del aire. De 101 a 150 : riesgo para grupos sensibles y personas con asma.

: riesgo para grupos sensibles y personas con asma. De 151 a 200 : riesgo para toda la población, todavía mayor para personas sensibles.

: riesgo para toda la población, todavía mayor para personas sensibles. De 201 a 300: muy insalubre y un riesgo para toda la población.

muy insalubre y un riesgo para toda la población. Mayor a 301: condiciones de emergencia.

¿Cuál es la calidad del aire hoy en Nueva York y el pronóstico para la final del Mundial?

El viernes, el clima en Nueva York está en 29°C y la calidad del aire amaneció por arriba de 160 AQI, el cual ha bajado en el transcurso del día a 119 al mediodía. El sábado se espera que la calidad del aire empeore, superando en momentos los 200 AQI, pero hay pronóstico de lluvia., lo que ayudaría a limpiar el ambiente en la sede de la final mundialista. Para el domingo, cerca de la hora de la final, el pronóstico es menor a 50 AQI.

¿Cómo afecta la contaminación a los deportistas?

Cuando la calidad del aire es mala, los síntomas que experimentan las personas, incluyendo los atletas, son la irritación en las vías respiratorias, por lo que personas con asma y otras afecciones respiratorias están en mayor riesgo. Toser es un síntoma habitual por las molestias en la garganta, así como la presencia de flemas. Irritación ocular es otro de los efectos.

La presencia de partículas en el aire puede llevar a broncoconstricción, que es la reducción del tamaño de las vías respiratorias, lo que ocasiona dificultad para respirar y opresión en el pecho. Todo eso afecta la salud cardiovascular.

James Hull, experto en el tema de la contaminación del Institute of Sport, Exercise and Health del Reino Unido, aseguró a The Athletic que su recomendación cuando la calidad del aire supera los 100 AQI es limitar los entrenamientos al aire libre a no más de 90 minutos. La preocupación real sería arriba de 150.

¿Qué medidas preventivas hay que seguir en caso de que haya mala calidad del aire?

Para protegerte de las partículas contaminantes, las autoridades recomiendan limitar la duración y el esfuerzo de tus actividades al aire libre. Opta por caminatas ligeras en lugar de correr, evita las horas pico de contaminación y mantenerse alejado de avenidas principales.

Ciertos filtros y purificadores de aire pueden ayudar a reducir los niveles de partículas al interior. También puede reducir los niveles de partículas en interiores si se evita fumar al interior o disminuyendo el uso de otras fuentes de partículas, como velas, estufas de leña y chimeneas.

Otra acción que implementaron las autoridades en Nueva York fue el uso de cubrebocas, repartiendo estos artículos a las afueras de las estaciones del metro y en zonas turísticas, donde hay mayor cantidad de personas.

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