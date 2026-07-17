Cuerpo al límite y alma de capitán: las verdades de Gustavo Puerta sobre Colombia en el Mundial 2026

La revelación colombiana del Mundial 2026, Gustavo Puerta, reveló su situación médica previo al duelo ante Suiza y se rindió en elogios para James Rodríguez.

Gustavo Puerta, figura de Colombia | Reuters/Jay Biggerstaff

Sin duda alguna, el mejor jugador de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue Gustavo Puerta. El mediocampista de apenas 22 años entró por la puerta de atrás a la convocatoria mundialista y en un par de amistosos le arrebató la titularidad a Richard Ríos.

Tras lo sucedido en territorio mexicano, canadiense y estadounidense en el Mundial 2026, el jugador de la ‘tricolor’ entregó sus sensaciones. Desde todo el cariño que recibió desde todos los rincones de Colombia por su buen rendimiento, hasta su pensamiento sobre la situación de James Rodríguez con el combinado nacional.

¿Qué significó este Mundial para Gustavo Puerta?

“Yo estoy muy agradecido con toda la gente. Este Mundial fue muy importante para mi. La gente me escribe y sueno para todos lados. La gente se ha portado de maravilla conmigo, espero poder seguir haciendo las cosas bien en la selección y también en los clubes para que la gente me siga teniendo ese cariño” afirmó el volante de la Selección Colombia.

"Este Mundial fue muy importante para mí, la gente me escribe y sueno por todos lados, espero seguir haciendo las cosas bien, en los clubes y en la Selección.": Gustavo Puerta, jugador de la Selección Colombia. #DespiertaWIN 🇨🇴🏆⚽ pic.twitter.com/wto75Qz67H — Win Sports (@WinSportsTV) July 17, 2026

¿Cómo se vivió la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

“Fue un golpe duro, fue un golpe difícil para todos mis compañeros y para mi. El equipo venía demasiado bien. También creo que terminamos bien, un solo gol recibido en cinco partidos y no perdimos ningún encuentro. Pero así es el fútbol, es cierto que podíamos a ver hecho muchas cosas mejor. Nos sirve para seguir aprendiendo y saber como tenemos que actuar en estas instancias de un campeonato del mundo. Yo creo que esto nos va a servir a todos los que vinimos comenzando en este proceso para hacer las cosas mejor y no estar lamentándonos por haber quedado eliminados” señaló Gustavo Puerta.

"Fue un golpe duro, la Selección venía muy bien, pero bueno, así es el fútbol, pudimos hacer las cosas mejor, pero esto nos sirve para seguir aprendiendo y cómo actuar en un campeonato del mundo": Gustavo Puerta, jugador de la Selección Colombia. #DespiertaWIN 🇨🇴🏆⚽ pic.twitter.com/gd563fk87y — Win Sports (@WinSportsTV) July 17, 2026

¿Estaba lesionado Gustavo Puerta para el partido entre Colombia y Suiza?

“Sí, estaba un poco tocado, golpeado. Durante el partido también tuvo un poco de molestia. Pero cuando me pongo esta camiseta solo pienso en dar lo mejor de mi y representar a mi país. Para que me saquen de la cancha tiene que ser ya en camilla o muerto porque por esta camiseta, por mi país, dejo la vida” comentó el mediocampista ‘tricolor’.

¿Cómo quedó la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial 2026?

“Las cosas entre nosotros quedaron demasiado bien. La Selección Colombia es una familia durante todo el proceso. Durante todos los 50-55 días que estuvimos en el Mundial la convivencia fue demasiado bueno. Afuera se hablan muchas cosas, pero no deberíamos pararle bolas a eso. Todas son mentiras” afirmó Gustavo Puerta.

"La Selección Colombia ha sido una familia; las cosas entre todos están bien. La capitanía de James para mí es un referente, ha hecho muchas cosas buenas; yo creo que los colombianos deben reconocer a los que han hecho cosas buenas": Gustavo Puerta, jugador de la Selección… pic.twitter.com/eoGQ1PnKUW — Win Sports (@WinSportsTV) July 17, 2026

¿Qué opina del rol de James Rodríguez en la Selección Colombia?

“La capitanía de James Rodríguez es increíble. Para mi es un referente, es un icono de nuestro país, ha hecho demasiadas cosas buenas. Yo creo que los colombianos deberíamos valorar más este tipo de jugadores que han dejado en alto el nombre de nuestro país haciendo historia. Y no estar hablando cosas y señalando a uno de nuestros ídolos como los es James” argumentó la revelación colombiana del Mundial 2026.

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