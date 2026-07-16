Liga MX elimina oficialmente el ascenso y descenso: ¿qué implica la nueva regla?

La Liga MX oficializó el fin del ascenso y descenso; Expansión mantiene sanciones económicas para los tres últimos de la tabla de cocientes

Se hace oficial el no ascenso y descenso | Imago7

La Liga MX formalizó uno de los cambios estructurales de la temporada 2026-2027. El nuevo Reglamento de Competencia establece que ningún club perderá la categoría y que los equipos de la Liga de Expansión tampoco podrán ascender por méritos deportivos. La disposición aparece en el Artículo 35 del documento publicado por la Federación Mexicana de Futbol.

El artículo señala que, por acuerdo del Comité Ejecutivo de la FMF, “los clubes que integran Liga MX no descenderán a Expansión MX”, mientras que los conjuntos del circuito inferior no podrán ocupar un lugar en Primera División. La redacción comienza a aplicarse desde la temporada 2026-2027 y no establece una fecha para recuperar el sistema.

La modificación se presenta después de que el ascenso y el descenso permanecieron suspendidos desde 2020, cuando los dirigentes argumentaron que era necesario proteger las finanzas de los clubes. En septiembre de 2025, el Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó la solicitud de varios equipos para recuperar el sistema de inmediato, aunque el fallo generó la expectativa de que el movimiento entre divisiones podría regresar a partir de la temporada 2026-2027.

La regla también apunta a la desaparición de las multas aplicadas a los últimos lugares de la tabla de cocientes. Aunque el Artículo 35 de la Liga MX no dice expresamente que las sanciones económicas quedan canceladas, tampoco incluye montos, obligaciones de pago ni referencias al Fondo de Estabilización, elementos que sí aparecían en reglamentos anteriores.

¿Qué implica que ya no haya ascenso ni descenso en la Liga MX?

La primera consecuencia es que los 18 equipos de la Liga MX tienen garantizada su permanencia sin importar el lugar que ocupen en la clasificación o en la tabla de cocientes. Un club puede terminar en el fondo durante el Clausura 2027 y conservar su sitio para la campaña siguiente, sin afrontar una pérdida deportiva de categoría.

La medida reduce el riesgo financiero para los propietarios, debido a que un descenso puede modificar los ingresos por derechos de transmisión, patrocinios, venta de boletos y acuerdos comerciales. Las franquicias conservarán su lugar en Primera División sin depender de los resultados obtenidos durante la temporada, lo que brinda certeza económica, pero separa la permanencia del rendimiento en la cancha.

Para la Liga de Expansión, el cambio significa que ganar un torneo o el Campeón de Campeones no abrirá el acceso a Primera División. Clubes como Atlético Morelia, Leones Negros, Cancún FC o Correcaminos podrán competir por el campeonato, pero no recibirán como premio un ascenso deportivo, incluso si cumplen con requisitos de infraestructura y control financiero.

La compra, venta o sustitución de franquicias queda como una de las rutas para ingresar al máximo circuito. El regreso del Atlante ocurrió mediante una operación para ocupar el lugar de Mazatlán y no como consecuencia de sus títulos en la Liga de Expansión. Este antecedente muestra que el acceso a la Liga MX dependerá de acuerdos empresariales y autorizaciones administrativas, no exclusivamente de los resultados deportivos.

¿También desaparecen las multas para los últimos lugares?

Durante la temporada 2025-2026, el reglamento de la Liga MX sí establecía pagos para los tres últimos lugares de la tabla de cocientes. El último debía aportar 80 millones de pesos, el penúltimo 47 millones y el antepenúltimo 33 millones, recursos destinados al Fondo de Estabilización relacionado con los clubes del circuito inferior.

El contraste con el reglamento de la Liga de Expansión refuerza la interpretación de que esas sanciones ya no existen en Primera División. El Artículo 23 del circuito de plata sí detalla los pagos correspondientes: 1.5 millones de pesos para el último lugar, un millón para el penúltimo y 500 mil para el antepenúltimo, todos calculados al cierre de la temporada 2025-2026. La FMF, por lo tanto, sí especifica cantidades cuando pretende conservar una obligación económica.

En cambio, el Reglamento de Competencia de la Liga MX para 2026-2027 no incluye la tabla con los anteriores pagos de 80, 47 y 33 millones de pesos. La omisión de montos, sumada a que el reglamento de Expansión sí enumera sus propias sanciones, indica los últimos lugares de Primera División ya no enfrentarían castigo deportivo ni económico. Por ende, la tabla de cocientes continuaría únicamente con fines estadísticos.

La nueva estructura protege a los equipos de Liga MX frente al descenso y elimina el principal costo económico asociado con terminar en la zona baja. Los clubes de Expansión, por su parte, permanecen sin una ruta deportiva hacia Primera y todavía contemplan multas dentro de su propio reglamento. El cambio convierte a la Liga MX en una competencia cerrada y traslada la responsabilidad de exigir resultados a los controles internos de cada institución.

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