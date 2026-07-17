Fue campeón tres veces de la Champions con el Real Madrid y quiere que Argentina le gane a España

Messi y Lamine Yamal se enfrentan | IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis y Reuters

A pocos días del inicio de una nueva temporada de la Liga MX, el histórico guardameta costarricense Keylor Navas, reciente incorporación de Pumas UNAM, brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre sus expectativas con el conjunto universitario y también se refirió a la actualidad del fútbol internacional. Entre los temas que despertaron mayor interés estuvo la gran final de la Copa del Mundo 2026, que enfrentará a Argentina y España, dos países con los que el arquero mantiene un vínculo muy especial a lo largo de su carrera.

Navas defendió durante varias temporadas la portería del Real Madrid, etapa en la que alcanzó la cima del fútbol europeo conquistando tres títulos consecutivos de la UEFA Champions League y numerosos trofeos nacionales e internacionales. Por ese motivo, muchos imaginaban que el experimentado arquero tendría una inclinación natural por la selección española, país donde vivió algunos de los mejores momentos de su carrera deportiva.

Keylor Navas | Imago7

Sin embargo, el costarricense sorprendió al expresar que, si tuviera que elegir un favorito para levantar la Copa del Mundo, se inclinaría por Argentina. Para Navas, la presencia de Lionel Messi representa un factor diferencial en un partido de semejante magnitud, aunque dejó claro que espera una final muy equilibrada entre dos de las mejores selecciones del planeta.

“En una final tan pareja como esta no se puede dar a ninguno como favorito. Son dos selecciones de gran nivel, pero si tengo que poner a un favorito pues es a Argentina porque tiene a Lionel Messi, eso puede marcar la diferencia, pero nunca se sabe, los partidos hay que jugarlos; ojalá gane el mejor”, manifestó el arquero durante la rueda de prensa, declaraciones que rápidamente tuvieron repercusión tanto en México como en Costa Rica y el resto del continente.

Lo cierto es que Argentina tampoco le resulta un país ajeno a Keylor Navas. A comienzos de 2025 el guardameta tuvo un breve paso por Newell’s Old Boys, una experiencia que despertó mucha expectativa entre los aficionados rosarinos. Si bien sus actuaciones individuales fueron correctas, el contexto institucional y deportivo del club complicó su adaptación, y apenas unos meses después decidió poner punto final a su etapa en el fútbol argentino.

Ahora, completamente enfocado en su nueva aventura con Pumas, Navas buscará convertirse en una de las grandes figuras del campeonato mexicano. Su llegada representa uno de los fichajes más importantes de la temporada para la Liga MX y el arquero espera aportar toda la experiencia acumulada durante su extensa trayectoria en Europa para ayudar al conjunto universitario a pelear por el título.

Más allá de su presente en el fútbol mexicano, las palabras de Keylor Navas sobre la final del Mundial reflejan el enorme respeto que siente por dos selecciones que marcaron diferentes etapas de su carrera. Mientras España representa los años más gloriosos de su trayectoria profesional, Argentina aparece ligada al peso de Lionel Messi y a una experiencia reciente en su campeonato local, una combinación que terminó inclinando su pronóstico hacia la Albiceleste en la definición por el título mundial.

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