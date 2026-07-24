América le pone el pie a Israel Reyes

El zaguero que recién disputó la Copa del Mundo con México apunta a una de las grandes ligas europeas, pero en Coapa, imperan las pretenciones económicas

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Con el Apertura 2026 en marcha, el futuro de Israel Reyes sigue generando dudas en el América. El defensa de 26 años viajó a Italia antes del Mundial, lo que alimentó versiones sobre una posible llegada a la Serie A; tras tener poca actividad con México, regresó a Coapa mientras continúa la incertidumbre sobre su salida al fútbol europeo. Nota completa, aquí.