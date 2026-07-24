Tour de Francia 2026, etapa 19: lo mejor de Isaac del Toro hoy 24 de julio

Tadej Pogacar protagonizó un poderoso ascenso y ganó la etapa 19, mientras que Isaac del Toro se mantiene dentro del podio y con el maillot blanco

Tadej Pogacar protagonizó los mejores momentos de la etapa 19 del Tour de Francia 2026 al remontar la diferencia sobre la fuga y conquistar en solitario la llegada al Alpe d’Huez. El esloveno atacó durante el ascenso final, alcanzó a Richard Carapaz y Lenny Martínez y cruzó la meta con un tiempo de tres horas, 17 minutos y 57 segundos para sumar su victoria número 26 en la competencia.

La jornada también dejó una actuación destacada de Isaac del Toro, quien terminó en la séptima posición y conservó el tercer puesto de la clasificación general, además del liderato del maillot blanco. A través de Claro Sports se pueden revivir los ataques de Carapaz, la persecución de Pogacar, la batalla entre los favoritos y el cierre en una de las montañas más representativas del ciclismo.

¿Cuál fue el recorrido de hoy 24 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

La etapa 19 del Tour de Francia 2026 se disputó este viernes 24 de julio sobre un recorrido de 128 kilómetros y aproximadamente 3,500 metros de desnivel acumulado. La fracción incluyó los ascensos al Col Bayard, de segunda categoría; el Col du Noyer, de primera; y el Col d’Ornon, antes de concluir con la subida al Alpe d’Huez, puerto de categoría especial con 13.8 kilómetros al 8.1 por ciento de pendiente media y sus tradicionales 21 curvas.

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