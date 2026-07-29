Pumas recupera piezas clave y va con carro completo ante Juárez

El conjunto universitario recupera jugadores y cuerpo técnico antes de enfrentar a Juárez en la jornada 3

Pumas se fortalece: Carrasquilla y Solari vuelven. Imago 7

Pumas podrá contar por primera vez en el Apertura 2026 con prácticamente todos sus elementos disponibles. Adalberto Carrasquilla regresó a los entrenamientos colectivos después de superar una lesión en el abductor, mientras que el refuerzo Luciano Herrera ya trabaja al parejo del grupo, aunque todavía espera su registro oficial ante la Liga MX.

El técnico Esteban Solari también estará de vuelta en el banquillo tras cumplir la suspensión derivada de su expulsión en el debut. Con una derrota y una victoria en las primeras dos jornadas, Universidad Nacional buscará aprovechar la recuperación de su plantel para enfrentar a Juárez en la tercera fecha. LEE LA NOTA COMPLETA

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