Olimpia vs Mixco, en vivo: partido de la Copa Centroamericana 2026

Sigue el partido entre Olimpia y Mixco por la Copa Centroamericana.

Olimpia vs Mixco, Copa Centroamericana, minuto a minuto | Claro Sports

Olimpia vs Mixco, transmisión en vivo | Exclusivo para Estados Unidos

La Copa Centroamericana 2026 pone en marcha una nueva edición con el enfrentamiento entre Olimpia y Deportivo Mixco. El encuentro marcará el inicio del recorrido para dos clubes que llegan desde contextos diferentes: el equipo hondureño intentará dar un nuevo paso hacia el título, mientras que el conjunto guatemalteco afrontará el mayor reto internacional de su historia.

Olimpia vuelve a decir presente en el torneo por cuarta edición consecutiva, una regularidad que comparte con un solo club más de Honduras. Su experiencia en la competición también se refleja en los resultados: disputó 16 partidos, ganó nueve, empató cinco y solo perdió dos. Además, en la edición de 2025 alcanzó las semifinales, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del certamen.

Para Deportivo Mixco, el partido significará el estreno absoluto en la Copa Centroamericana. La clasificación llegó gracias a su campaña en la temporada 2025-26 del fútbol guatemalteco, en la que terminó como líder de la tabla acumulada. Con ese logro, se convirtió en el sexto representante de Guatemala en participar en el torneo y buscará aprovechar esta primera experiencia para competir de igual a igual y avanzar a la fase eliminatoria.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Olimpia vs Mixco hoy martes 28 de julio de 2026?

El encuentro entre Olimpia y Deportivo Mixco se disputará el martes 28 de julio a las 20:00 horas en el estadio Nacional Chelato Ucles, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Honduras y Guatemala.

Alineaciones del Olimpia vs Mixco para la jornada 1, al momento

Ni Olimpia ni Deportivo Mixco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 1 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Eduardo Espinel y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Olimpia : Édrick Menjívar; Kevin Güity, Clinton Bennett, Emmanuel Hernández, Emanuel Cuello; Edwin Rodríguez, Raúl García, Jack Jean Baptiste; Nicolás Dibble; Michaell Chirinos y Jorge Benguché. DT : Eduardo Espinel.

: Édrick Menjívar; Kevin Güity, Clinton Bennett, Emmanuel Hernández, Emanuel Cuello; Edwin Rodríguez, Raúl García, Jack Jean Baptiste; Nicolás Dibble; Michaell Chirinos y Jorge Benguché. : Eduardo Espinel. Mixco: Kevin Moscoso; Jorge Sotomayor, Manuel Moreno, Cristian Jiménez, Allen Yanes; Fabian Cuero, Lynner García, Christian Ojeda; Gabriel Arce, Nicolás Martínez y Kennedy Rocha. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes del Olimpia vs Mixco

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Olimpia y Deportivo Mixco a lo largo de su historia.

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