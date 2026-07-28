Luan García niega ruptura en el vestidor del Toluca

El jugador expresó su compromiso de revertir los malos resultados antes del próximo enfrentamiento contra Necaxa. Además, confirmó su recuperación total de una larga lesión

Después de caer en su primera final bajo la dirección de Antonio Mohamed, Toluca centra su atención en el Apertura 2026 y en el partido del próximo fin de semana ante Necaxa. Para Luan García, el encuentro representa una oportunidad para cambiar la dinámica tras los resultados recientes y responder dentro de la cancha a las versiones que señalan problemas en el vestidor escarlata.

En conferencia de prensa, el zaguero negó que exista una mala relación entre los integrantes del plantel mexiquense y dejó claro que ocurre todo lo contrario, pues el grupo tiene definidos sus objetivos: “Estoy en el futbol desde hace tiempo y son cosas normales que pasan. Siempre que hay un equipo que viene ganando desde hace tiempo, después de un mal resultado las personas intentan crear un conflicto interno, pero nosotros jugamos de dentro hacia fuera. Sabemos todo lo que pasamos, cómo somos amigos y familia, y con la directiva tenemos un solo pensamiento: que Toluca sea cada vez más grande”.

Del mismo modo, y pese a las derrotas consecutivas ante Pumas y Cruz Azul, afirmó que tanto él como sus compañeros están enfocados en revertir la situación y volver a obtener resultados positivos: “Siempre hay una lección, tanto en las victorias como en las derrotas; así encaramos la vida. Las derrotas nos dicen en qué tenemos que mejorar y nos obligan a mirar hacia dentro para buscar nuestra mejor versión. Así es el futbol, cada vez tenemos que estar mejor y queremos seguir ganando”.

Al ser cuestionado sobre el calendario de Toluca, después de disputar el Campeón de Campeones, enfrentar este sábado a Necaxa en la Liga MX y debutar la próxima semana en la Leagues Cup, respondió: “Es algo que no podemos controlar; nosotros controlamos nuestras acciones. Particularmente, a mí me encanta, yo quiero jugar y nosotros vivimos de los partidos. Del calendario no puedo decir nada, me toca mirar hacia el otro lado y va a ser un mes de muchas oportunidades para nosotros”.

Por otra parte, se refirió al momento de los Rayos, su próximo rival, que comenzó el torneo con dos victorias y llegará al encuentro con paso perfecto. Toluca buscará quitarle el invicto: “Soy un enamorado del fútbol, la televisión está encendida todo el tiempo con partidos, así que vi sus dos juegos. Es un equipo interesante, con muchos jóvenes y mucha intensidad. Me encanta su forma de jugar; no por nada tiene seis puntos de seis posibles, así que tenemos que planear muy bien el partido”.

Finalmente, el brasileño aseguró que está recuperado de la lesión que sufrió el año pasado, la cual le demandó varios meses de rehabilitación: “Me tocó un año muy difícil después de haber tocado el cielo con los campeonatos. Me sentía muy bien física y anímicamente, pero son cosas que pasan; toca aceptar y ser resiliente. Hoy me siento muy bien, sano, contento y con muchas ganas de ayudar”.

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