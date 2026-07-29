¿Al Principado? Erik Lira, en la órbita del AS Mónaco 

El club francés inició acercamientos con la Máquina por el mediocampista, pero los celestes exigirán al menos 8 millones de dólares para aceptar una futura transferencia

Erik Lira entra en la mira del Mónaco; Cruz Azul ya conoce el interés. Imago 7

El mercado de transferencias comienza a colocar a Erik Lira en el radar del futbol europeo. El mediocampista de Cruz Azul ha despertado el interés del Mónaco, institución de la Ligue 1 que sigue de cerca su evolución y ya ha iniciado acercamientos para conocer las condiciones de una posible negociación.

De acuerdo con información recabada, el club del Principado mantiene comunicación constante con la directiva cementera. Incluso, Carlos Aviña, director deportivo del conjunto francés ya sostuvo conversaciones con los dirigentes de La Máquina como parte del seguimiento que realizan sobre el seleccionado mexicano.

En Mónaco consideran que Lira reúne las características que buscan para reforzar su medio campo. Su desempeño durante la reciente Copa del Mundo fortaleció su proyección internacional y confirmó el crecimiento futbolístico que ha mostrado en los últimos torneos con Cruz Azul y la selección mexicana.

Sin embargo, el interés todavía no se ha traducido en una propuesta oficial. Hasta este momento no existe una oferta formal sobre la mesa, aunque el contacto entre ambas instituciones permanece abierto.

En Cruz Azul, mientras tanto, tienen clara su postura. La dirigencia no contempla desprenderse de uno de sus jugadores más importantes por una cifra inferior a los 8 millones de dólares. La valoración responde tanto a su rendimiento deportivo como al protagonismo que adquirió tras una destacada actuación mundialista.

Por ahora, el futuro de Erik Lira continúa ligado a La Noria, aunque el seguimiento del Mónaco podría convertirse en una de las historias a seguir durante las próximas semanas del mercado de fichajes.

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