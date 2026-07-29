¿Cómo quedaron los colombianos este martes 28 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Publicado por Nelson Rivera

Una jornada que prometía mucho para el deporte colombiano y los deportistas ‘cafeteros’ estuvieron a la altura en sus distintas disciplinas.

Sara Lopez - Tiro Con Arco De Colombia
Sara López – Tiro con arco de Colombia/ @MinDeporteCol

Los deportistas colombianos tuvieron una gran jornada, es este cuarto día de competencias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Fueron muchas las sorpresas, pero especialmente muchos oros que en estos momentos tienen a la ‘Tricolor’ como la segunda del medallero, por debajo de México, que también brilla.

Resultados de los colombianos hoy martes 28 de julio en Santo Domingo 2026

Medallas de oro

  • Sara López: tiro al arco, individual mujeres.
  • Equipo mixto completo: tiro al arco.
  • Clara Guerrero y Juliana Franco: dobles femeninos en bolos.
  • Andrés Santiago Garzón Camelo: tablero de ajedrez rápido masculino First Blitz.
  • Kevin Quintero: velocidad masculino de ciclismo de pista.
  • María Bohórquez: individual de mujeres en golf.
  • Juan Mantilla: eliminatoria de 15.000 metros masculinos de patinaje de velocidad.
  • Gabriela Rueda: eliminatoria de 15.000 metros femeninos de patinaje de velocidad.
  • Sirena Rowe: 50 metros estilo libre femenino en natación.
  • Gloria Mosquera: kyorugi femenino +73kg de taekwondo.
  • María Pérez y Cristian Rodríguez: dobles mixtos de tenis.
  • Daniela Verswyvel: conjunto femenino del esquí acuático.
  • Daniela Verswyvel: Slalom femenino del esquí acuático.
  • Diego Giraldo y Nicole Castellano: sincronizado mixto en parejas del salto al trampolín.

Medallas de plata

  • Juliana Botero y María José Rodríguez: dobles femeninos en bolos.
  • Nicolle Julieth Mogollón Tobar: tablero de ajedrez rápido femenino de segunda ronda.
  • Cristian Ortega: velocidad masculino de ciclismo de pista.
  • Equipo de Colombia: final del Grupo 3 de baloncesto + 2 clubes.
  • Equipo de Colombia: final de bolas del Grupo 5, gimnasia rítmica.
  • Kollin Castro: 100 metros lisos femeninos de patinaje de velocidad.
  • Kollin Castro: eliminatoria de 15.000 metros femeninos de patinaje de velocidad.
  • Kiara Paz: kyorugi femenino -73 kg de taekwondo.
  • Juan Gómez: individual masculino de tenis.
  • Sebastián Martínez: salto masculino del esquí acuático.
  • Martina Piedrahita: conjunto femenino del esquí acuático.
  • Equipo Colombia: relevos 4×200 metros en natación.

Medallas de bronce

  • Valentina Argote Heredia: tablero de ajedrez rápido femenino First Blitz.
  • Lina Hernández: ómnium de mujeres.
  • Equipo de Colombia: final general del grupo de gimnasia rítmica.
  • Equipo de Colombia: final general del grupo de gimnasia rítmica.
  • Jhon Tascón: 100 metros lisos masculinos de patinaje de velocidad.
  • Juan José Giraldo: 100 metros braza masculino en natación.
  • Equipo de Colombia: relevos femeninos de 4 x 200 m estilo libre en natación.
  • Luis Soto: Kyorugi masculino -87 kg de taekwondo.
  • Equipo de Colombia: Kyorugi de equipo mixto de taekwondo.
  • Juan Gómez y Cristian Rodríguez: dobles masculinos en tenis.
  • Pablo Alvira: trucos para hombres del esquí acuático.
  • Martina Piedrahita: slalom femenino del esquí acuático.

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