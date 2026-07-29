¿Cómo quedaron los colombianos este martes 28 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?
Una jornada que prometía mucho para el deporte colombiano y los deportistas ‘cafeteros’ estuvieron a la altura en sus distintas disciplinas.
- ¡Póker de oro! México arrasa con cuatro MEDALLAS doradas en la natación de Santo Domingo 2026
- Colombia vuela hacia el oro en Gimnasia de Trampolín en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
- ¡México arrasa con seis oros y dos platas en la gimnasia rítmica de Santo Domingo 2026!
Los deportistas colombianos tuvieron una gran jornada, es este cuarto día de competencias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Fueron muchas las sorpresas, pero especialmente muchos oros que en estos momentos tienen a la ‘Tricolor’ como la segunda del medallero, por debajo de México, que también brilla.
Resultados de los colombianos hoy martes 28 de julio en Santo Domingo 2026
Medallas de oro
- Sara López: tiro al arco, individual mujeres.
- Equipo mixto completo: tiro al arco.
- Clara Guerrero y Juliana Franco: dobles femeninos en bolos.
- Andrés Santiago Garzón Camelo: tablero de ajedrez rápido masculino First Blitz.
- Kevin Quintero: velocidad masculino de ciclismo de pista.
- María Bohórquez: individual de mujeres en golf.
- Juan Mantilla: eliminatoria de 15.000 metros masculinos de patinaje de velocidad.
- Gabriela Rueda: eliminatoria de 15.000 metros femeninos de patinaje de velocidad.
- Sirena Rowe: 50 metros estilo libre femenino en natación.
- Gloria Mosquera: kyorugi femenino +73kg de taekwondo.
- María Pérez y Cristian Rodríguez: dobles mixtos de tenis.
- Daniela Verswyvel: conjunto femenino del esquí acuático.
- Daniela Verswyvel: Slalom femenino del esquí acuático.
- Diego Giraldo y Nicole Castellano: sincronizado mixto en parejas del salto al trampolín.
Medallas de plata
- Juliana Botero y María José Rodríguez: dobles femeninos en bolos.
- Nicolle Julieth Mogollón Tobar: tablero de ajedrez rápido femenino de segunda ronda.
- Cristian Ortega: velocidad masculino de ciclismo de pista.
- Equipo de Colombia: final del Grupo 3 de baloncesto + 2 clubes.
- Equipo de Colombia: final de bolas del Grupo 5, gimnasia rítmica.
- Kollin Castro: 100 metros lisos femeninos de patinaje de velocidad.
- Kollin Castro: eliminatoria de 15.000 metros femeninos de patinaje de velocidad.
- Kiara Paz: kyorugi femenino -73 kg de taekwondo.
- Juan Gómez: individual masculino de tenis.
- Sebastián Martínez: salto masculino del esquí acuático.
- Martina Piedrahita: conjunto femenino del esquí acuático.
- Equipo Colombia: relevos 4×200 metros en natación.
Medallas de bronce
- Valentina Argote Heredia: tablero de ajedrez rápido femenino First Blitz.
- Lina Hernández: ómnium de mujeres.
- Equipo de Colombia: final general del grupo de gimnasia rítmica.
- Equipo de Colombia: final general del grupo de gimnasia rítmica.
- Jhon Tascón: 100 metros lisos masculinos de patinaje de velocidad.
- Juan José Giraldo: 100 metros braza masculino en natación.
- Equipo de Colombia: relevos femeninos de 4 x 200 m estilo libre en natación.
- Luis Soto: Kyorugi masculino -87 kg de taekwondo.
- Equipo de Colombia: Kyorugi de equipo mixto de taekwondo.
- Juan Gómez y Cristian Rodríguez: dobles masculinos en tenis.
- Pablo Alvira: trucos para hombres del esquí acuático.
- Martina Piedrahita: slalom femenino del esquí acuático.