¿Cómo quedaron los colombianos este martes 28 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Una jornada que prometía mucho para el deporte colombiano y los deportistas ‘cafeteros’ estuvieron a la altura en sus distintas disciplinas.

Sara López – Tiro con arco de Colombia/ @MinDeporteCol

Los deportistas colombianos tuvieron una gran jornada, es este cuarto día de competencias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Fueron muchas las sorpresas, pero especialmente muchos oros que en estos momentos tienen a la ‘Tricolor’ como la segunda del medallero, por debajo de México, que también brilla.

Resultados de los colombianos hoy martes 28 de julio en Santo Domingo 2026

Medallas de oro

Sara López: tiro al arco, individual mujeres.

tiro al arco, individual mujeres. Equipo mixto completo : tiro al arco.

: tiro al arco. Clara Guerrero y Juliana Franco: dobles femeninos en bolos.

dobles femeninos en bolos. Andrés Santiago Garzón Camelo: tablero de ajedrez rápido masculino First Blitz.

tablero de ajedrez rápido masculino First Blitz. Kevin Quintero: velocidad masculino de ciclismo de pista.

María Bohórquez: individual de mujeres en golf.

individual de mujeres en golf. Juan Mantilla: eliminatoria de 15.000 metros masculinos de patinaje de velocidad.

eliminatoria de 15.000 metros masculinos de patinaje de velocidad. Gabriela Rueda: eliminatoria de 15.000 metros femeninos de patinaje de velocidad.

eliminatoria de 15.000 metros femeninos de patinaje de velocidad. Sirena Rowe: 50 metros estilo libre femenino en natación.

Gloria Mosquera: kyorugi femenino +73kg de taekwondo.

kyorugi femenino +73kg de taekwondo. María Pérez y Cristian Rodríguez: dobles mixtos de tenis.

dobles mixtos de tenis. Daniela Verswyvel: conjunto femenino del esquí acuático.

conjunto femenino del esquí acuático. Daniela Verswyvel: Slalom femenino del esquí acuático.

Slalom femenino del esquí acuático. Diego Giraldo y Nicole Castellano: sincronizado mixto en parejas del salto al trampolín.

Medallas de plata

Juliana Botero y María José Rodríguez: dobles femeninos en bolos.

dobles femeninos en bolos. Nicolle Julieth Mogollón Tobar: tablero de ajedrez rápido femenino de segunda ronda.

tablero de ajedrez rápido femenino de segunda ronda. Cristian Ortega: velocidad masculino de ciclismo de pista.

velocidad masculino de ciclismo de pista. Equipo de Colombia: final del Grupo 3 de baloncesto + 2 clubes.

final del Grupo 3 de baloncesto + 2 clubes. Equipo de Colombia: final de bolas del Grupo 5, gimnasia rítmica.

final de bolas del Grupo 5, gimnasia rítmica. Kollin Castro: 100 metros lisos femeninos de patinaje de velocidad.

100 metros lisos femeninos de patinaje de velocidad. Kollin Castro: eliminatoria de 15.000 metros femeninos de patinaje de velocidad.

eliminatoria de 15.000 metros femeninos de patinaje de velocidad. Kiara Paz: kyorugi femenino -73 kg de taekwondo.

kyorugi femenino -73 kg de taekwondo. Juan Gómez: individual masculino de tenis.

individual masculino de tenis. Sebastián Martínez: salto masculino del esquí acuático.

salto masculino del esquí acuático. Martina Piedrahita: conjunto femenino del esquí acuático.

conjunto femenino del esquí acuático. Equipo Colombia: relevos 4×200 metros en natación.

Medallas de bronce

Valentina Argote Heredia: tablero de ajedrez rápido femenino First Blitz.

tablero de ajedrez rápido femenino First Blitz. Lina Hernández: ómnium de mujeres.

ómnium de mujeres. Equipo de Colombia: final general del grupo de gimnasia rítmica.

final general del grupo de gimnasia rítmica. Equipo de Colombia: final general del grupo de gimnasia rítmica.

final general del grupo de gimnasia rítmica. Jhon Tascón: 100 metros lisos masculinos de patinaje de velocidad.

100 metros lisos masculinos de patinaje de velocidad. Juan José Giraldo: 100 metros braza masculino en natación.

100 metros braza masculino en natación. Equipo de Colombia: relevos femeninos de 4 x 200 m estilo libre en natación.

relevos femeninos de 4 x 200 m estilo libre en natación. Luis Soto: Kyorugi masculino -87 kg de taekwondo.

Kyorugi masculino -87 kg de taekwondo. Equipo de Colombia: Kyorugi de equipo mixto de taekwondo.

Kyorugi de equipo mixto de taekwondo. Juan Gómez y Cristian Rodríguez: dobles masculinos en tenis.

dobles masculinos en tenis. Pablo Alvira: trucos para hombres del esquí acuático.

trucos para hombres del esquí acuático. Martina Piedrahita: slalom femenino del esquí acuático.

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